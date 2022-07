EOLIÈ22/ A Lipari, umane eccellenze per ricostruire sulle rovine

Chiostro Benedettino di Lipari, Isole Eolie, dal 16 luglio al 16 agosto 2022: con l’associazione culturale “Un Sanpietrino” abbiamo organizzato una mostra collettiva, Eoliè 22. Un sospiro di ripartenza. Arte letteratura e società, con a tema l’eccellenza, il talento e il merito, termini capaci di trainare una ripartenza e innescare un dialogo costruttivo.

Quest’anno siamo stati risvegliati da una guerra vicina e mai lontanamente paventata, che ci riporta alla realtà più cruda, che speravamo di non conoscere, e che invece, ciclicamente, si ripresenta; una guerra che credevamo fosse soltanto oggetto di studio sui libri di storia, ed invece no. Una guerra che chiede innanzitutto all’Occidente di riscoprire la propria identità culturale, per poter dialogare e costruire ponti.

Crediamo che lasciarci provocare dal tema dell’eccellenza possa stimolare un processo di conoscenza, possa concederci un abbrivio di ripartenza, che possa trainare i nostri desideri più nobili, squarciare una realtà spesso insopportabile, ciclica, che si ripete giorno dopo giorno, a causa proprio di una mancanza di coscienza.

Che cos’è allora un’eccellenza, cosa significa essere bravi? Rispetto a cosa? C’è una differenza tra merito, eccellenza e riuscita?

L’etimologia di eccellenza, ex-cellere, letteralmente “spingere fuori”, ci regala immediatamente una risposta. L’eccellenza è qualcosa che permette a qualcuno di spingere, di tirare fuori ciò che desidera, ciò che è. È un tema fondamentale da affrontare, un tema che conduce su una strada, talvolta faticosa, ma necessaria per svelare il proprio volto, per mettere a frutto i propri talenti, ciò per cui si è nati, per tradurre in significato una realtà che ci appare troppo spesso enigmatica, o meglio, misteriosa.

Il Chiostro Normanno Benedettino dell’anno mille, pieno di speranza, di significato, che ha dato i natali di una ripartenza a Lipari, con i suoi capitelli fantasiosi diventa così la cornice ideale per questo dialogo; immaginare come i benedettini, mille anni fa, abbiano costruito un luogo del genere per lavorare, studiare, pregare e meditare, e lo abbiano costruito avvalendosi di tutti i pezzi e gli oggetti abbandonati e distrutti sull’isola, è un processo straordinario. La capacità di abbracciare tutti i “rottami”, tutte le rovine, tutti i peccati, i limiti di ognuno, con uno sguardo di insieme per costruire questo luogo, certamente sacro, vuole essere oggi monito e provocazione per un percorso, perlomeno dialettico e di dialogo tra presente e storia, tra archeologia e arte contemporanea, tra artisti, ospiti e spettatori.

Tra gli artisti presenti ci saranno Guido Airoldi, Valentina de Martini, Davide Frisoni, Irene Lanza, Alessandro La Motta, Nicolò Morales e Francesco Pessina.

Per la prima volta alle Eolie anche lo scultore Ernesto Lamagna, napoletano, che con la sua Ecce Mater Dulcissima e con il Cristo (realizzate per i 25 anni di Pontificato di Giovanni Paolo II), affronta il tema di Maria, il tema del sì, il tema che ognuno di noi prima o poi è chiamato ad affrontare, quello dell’obbedienza alla realtà; come lo stesso artista dichiara, “l’accettare pienamente la vita in tutti i suoi aspetti, in tutto il suo mistero, sino alla fine…”. Una Madonna impersonata dalla madre di Ernesto, costretta nove lunghi anni su una sedia a rotelle, malata di Alzheimer, malattia tremenda, indifesa come una bambina, bisognosa di tutto. Di fronte un Cristo dal volto straziato dal dolore e il corpo dilaniato dalle ferite, privo di braccia: ciò non Gli impedisce di accogliere il disagio dell’umanità tutta, e attraverso la Sua contorsione, quello di alleviare la sofferenza di tutti.

Il vernissage, sabato 16 luglio, dalle ore 19, si apre con I dialoghi di Eoliè 2022 – Eccellenza, talento, merito: il curatore Francesco Malfitano incontra, in un percorso di interviste, tra gli altri, il poeta e scrittore Davide Rondoni per un viaggio poetico in compagnia di Dante e Pier Paolo Pasolini; il compositore Carmelo Travia che presenterà in prima esecuzione assoluta un tema originale composto per Eoliè 22; Miriam Palma e il potere delle improvvisazioni vocali della cantante, attrice e ricercatrice palermitana.

Eoliè 22, Un sospiro di Ripartenza. Arte letteratura e società è organizzato dall’Associazione culturale “Un Sanpietrino”, con il patrocinio del ministero della Cultura e del ministero del Turismo, della Regione Siciliana assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana, di Enit, del comune di Lipari e dell’arcidiocesi di Messina Lipari e Santa Lucia del Mela. Main sponsors dell’evento Banca Intesa SanPaolo, Illumia, Società Elettrica Liparese, Smart Village Eolie, Mangia’s, Studio legale Vallefuoco-Belluzzo, e Neri Illuminazione. Con il sostegno di Aeolian Preservation Fund, Globe, WBS legal, Capital One Advisory, Vumbaca auto. Sponsor tecnici: De Besi Di Giacomo, Liberty Lines, Siremar, Caronte, SNAV, e Trio Assicurazioni.

