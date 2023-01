Epifania del Signore/ Oggi 6 gennaio si celebra il manifestarsi di Cristo al mondo

Il 6 gennaio di ogni anni si celebra l’Epifania del Signore, cioè la giornata in cui si celebra il manifestarsi di Cristo al mondo. L’Epifania, conosciuta a est come Teofania, cioè rivelazione, è una festa cristiana che celebra l’incarnazione di Dio Padre in Gesù. Qual è il senso dell’Epifania? Potremmo riassumere tutto tramite la semplice adorazione dei Magi. Infatti nella serie monografica riguardante la vita di Maria si trova un dettagliato approfondimento su quella che è la scena dell’adorazione dei Magi. Questa è una giornata solenne per la cristianità.

Infatti, oggi la Chiesa celebra il manifestarsi di Cristo al mondo. Nell’occidente, per le Chiese, l’evento che rappresenta questa manifestazione è la visita dei Magi a Gesù Bambino. I Magi rappresentano a livello simbolico tutti i popoli del globo terrestre. Per le Chiese orientali è invece il battesimo il momento in cui Gesù si manifesta come Figlio di Dio, dalla colomba dello Spirito Santo e dalla voce di Dio.

Epifania del Signore, “mi rendo manifesto”

Epifania del Signore è un termine che deriva dal greco antico, si tratta del verbo epifàino, traducibile come “mi rendo manifesto”. Il sostantivo femminile epifàneia significa invece presenza divina, venuta, apparizione o manifestazione. Grazie a Giovanni Crisostomo questa parole finì con con l’assumere un ‘altro significato, associato alla natività. Per quel che riguarda la Chiesa cattolica, ortodossa e anglicana questa è una delle massime solennità dell’anno liturgico, insieme al Natale, ala Pasqua e alla Pentecoste. Per i credenti cattolici è una festa di precetto, mentre nei Paesi dove non viene considerata una festività civile, viene spostata alla domenica tra il 2 e l’8 gennaio.

Si tratta dell’ultima delle solennità natalizia. Impropriamente è anche conosciuta con il termine profano di Befana, figura tipica del folclore regionale italiano. In realtà si tratta di una corruzione lessicale di Epifania tramite bifanìa e befanìa. Per effetti civili il 6 gennaio è festa anche a Porto Rico, in Polonia, nella Repubblica Dominicana, in alcuni cantoni svizzeri, in Spagna, in Slovacchia, in Grecia, in alcune regioni tedesche, in Finlandia, in Croazia e in Austria. Nel Regno Unito è una festività religiosa. Per Irlanda del Nord, Galles e Inghilterra è una festa civile ma non di vacanza dal lavoro, non festiva quindi, anche se generalmente è inserita come termine delle festività natalizie.











