Er Gennaro e Jessica Brugali/ Chi sono? Le star di TikTok a Pomeriggio 5

Gli influencer e le star del web sono i protagonisti della nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ospita in studio alcuni volti noti tra i più giovani e, soprattutto, tra gli amanti di TikTok. Tra questi ritroviamo Alessandro Scarpa, conosciuto con il nome d’arte “Er Gennaro”, star tiktoker da 2,6 milioni di follower che con i suoi contenuti pubblicati ha realizzato circa 30 milioni di visualizzazioni. Il ragazzo fa il suo esordio ufficiale in tv nello studio della D’Urso, pronto a raccontare la sua esperienza social e come è riuscito ad ottenere tutto questo successo in poco tempo. Er Gennaro non sarà però l’unica star di TikTok in studio perché con lui ci sarà anche la bellissima Jessica Brugali.

Chi è Jessica Brugali, la star di TikTok a Pomeriggio 5

27enne di Albino, nel bergamasco, Jessica è una vera e propria regina di TikTok. In poco tempo la ragazza è diventata una delle più amate del social network, classificandosi tra i creator italiani di maggior successo nel social cinese, raggiungendo circa 5 milioni di follower. Nonostante il successo su TikTok, Jessica sogna sin da giovanissima il mondo dello spettacolo. La sua bellezza l’ha portata a conquistare il titolo di Miss Padania nel 2011, quando aveva solo 17 anni. L’abbiamo inoltre vista già in diverse trasmissioni televisive, tra cui Ciao Darwin ma anche a Le Iene, dove è stata vittima di uno scherzo organizzato dalla redazione del programma. Oggi a queste ospitate aggiunge anche quella a Pomeriggio 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA