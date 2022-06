Erasmo Genzini, da Che Dio ci aiuti alla paternità/ La fidanzata Federica è incinta

Erasmo Genzini è diventato papà e corona un sogno

Erasmo Genzini, diventato popolare con la fiction “Che Dio ci aiuti”, sta vivendo un momento magico nella sua vita privata. L’attore, infatti, ha annunciato su Instagram che sta per diventare padre pubblicando le foto del pancione della sua compagna, Federica con cui da anni vive una splendida storia d’amore. Erasmo ha così scelto di condividere il grande momento di felicità che sta vivendo con i fan che lo seguono su Instagram dove ha pubblicato un video in cui è sulla spiaggia con la compagna. La gravidanza dovrebbe essere agli sgoccioli, ma la coppia non ha confermato la data di nascita e non ha svelato il sesso del nascituro.

Il primo pensiero di Erasmo è stato per la sua fidanzata, per poi dedicare tutta la sua attenzione al nascituro con delle parole dolcissime: “finalmente sei qui“. Mentre Federica Esposito continua la dedica aggiungendo che in ogni loro carezza e in ogni loro lacrima c’è l’unico pensiero della nuova nascita. “Mamma e papà sono qui ad aspettarti e pronti a donarti tutto l’amore che abbiamo“, ha dichiarato la futura mamma.

Erasmo Genzini e l’amore con Federica Esposito

“Mancavi solo tu”, ha aggiunto ancora Erasmo Genzini in riferimento al frutto del suo amore con Federica che sta per arrivare. Un amore, quello dell’attore con la sua Federica nato con un colpo di fulmine circa dieci anni fa. Dopo qualche indagine, Federica riuscì a scoprire come si chiamava Erasmo tramite qualche amicizia, per poi cercarlo sui social network. Subito dopo hanno cominciato a frequentarsi, da quel momento in poi i due non si sono mai più lasciati.

Il loro amore stava per coronarsi lo scorso anno con un matrimonio, infatti i due avevano intenzione di sposarsi dopo aver comprato casa. Durante il mese di Gennaio sono entrati nella loro casa, ma sui profili social non hanno condiviso nessuna informazione circa un matrimonio. Bensì tra i due è giunto improvvisamente un figlio, il coronamento in un sogno e un amore senza tempo.













