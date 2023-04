Erdogan, malore in diretta tv/ Annullati gli impegni: riposo su consiglio del medico

Recep Tayyip Erdogan ha cancellato tutti gli impegni elettorali nella giornata di mercoledì dopo aver avvertito un malore durante una trasmissione televisiva in diretta. Il presidente turco, su Twitter, ha scritto: “In seguito ai consigli dei medici, riposerò a casa”. Dunque il turco non sarà ai comizi in programma in tre diverse città del Paese. Attraverso i social, ha aggiunto: “Se Dio vuole, da giovedì riprenderemo con i nostri impegni”.

Fred Kaplan: "Putin più forte di un colpo di Stato"/ "La guerra potrebbe durare anni"

Ospite in un programma dell’emittente Ülke TV, il presidente si è sentito male e ha chiesto di abbandonare la trasmissione. Dal microfono si sono sentite delle voci ovattate, con le telecamere che hanno spostato l’inquadratura, passando da Erdogan ad altri soggetti. L’intervistatore si è alzato di scatto, per poi sedersi di nuovo. In sottofondo, come riporta Rai News, si è sentita una voce esclamare: “Oh no!”. Il presidente turco si è poi ripreso e ha poi concluso l’intervista.

Erdogan si gioca la carta Ozil per le elezioni?/ Ex Arsenal pronto per il parlamento

Erdogan a riposo dopo il malore

In diretta, dopo il malore subito nel corso di un’intervista in un programma televisivo turco, Erdogan ha affermato che l’intensità della campagna elettorale gli ha provocato “gravi” problemi di stomaco. Dopo il malore, il presidente ha proseguito l’intervista, concludendola. Ha in seguito cancellato tutti gli impegni per la giornata di mercoledì e spiegato che “rimarrà a riposo su consiglio del medico”.

Il presidente turco ha intenzione di ricandidarsi alle elezioni per tornare al potere per terza volta di fila. La sua popolarità è cresciuta di molto dal 2016 ma quest’anno il popolo turco si è trovato a fare i conti con un’inflazione crescente e con una crisi economica importante. Da non dimenticare anche il devastante terremoto che ha messo in ginocchio ancor di più il popolo turco, alle prese con un momento difficilissimo.

Chi è Karen McDougal, pagata da Trump per il silenzio/ Relazione di ses*o e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA