Erdogan si gioca la carta Ozil per le elezioni?/ Ex Arsenal pronto per il parlamento

Il prossimo mese di maggio 2023 si terranno le elezioni in Turchia e una mano al presidente Erdogan potrebbe arrivare da Mesut Ozil. Secondo quanto circolante negli scorsi giorni, notizia riportata stamane dal quotidiano Times, sembra che l’ex stella di Arsenal e Real Madrid, sia pronto a presentarsi al fianco del califfo in vista dell’imminente tornata elettorale proprio per sostenere la candidatura dell’attua presidente. Stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa Haber7, Ozil si candiderebbe con il partitolo AKP, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma a riguardo, nonostante della notizia ne abbia parlato anche il giornale tedesco BILD.

Ozil, ricordiamo, ha lasciato il calcio giocato lo scorso anno, a marzo, a seguito di un infortunio durate diversi mesi. Ovviamente se la notizia venisse confermata si tratterebbe di una mossa elettorale davvero importante per Erdogan; Ozil, infatti, ha vinto la coppa del mondo in Germania nel 2014, ha militato nel Real Madrid, nell’Arsenal e infine nei due club turchi del Fenerbahce e del Basaksehir, club quest’ultimo soprannominato Erdogan FC in quanto molto vicino appunto al presidente turco.

ERDOGAN E LA CARTA OZIL: LA VICINANZA DELL’EX ARSENAL CON IL PRESIDENTE TURCO

Quando il 34enne ha annunciato di voler appendere le scarpe al chiodo, i media locali hanno iniziato a diffondere la notizia della possibilità che Ozil si potesse candidare al parlamento per la sua città natale, leggasi Zonguldak, a nord di Turkiye. Erdogan non ha smentito la candidatura ma non l’ha nemmeno confermata, e parlando con i media ha spiegato che ci sarà “una serie di nomi a sorpresa” per il parlamento.

Il presidente turco vuole tornare al potere per la terza volta di fila, e nonostante una popolarità cresciuta di molto dal 2016, quest’anno il popolo turco è alquanto infelice per via dell’inflazione, della crisi economica, e dell’indebolimento della valuta, senza dimenticarsi del devastante terremoto del mese scorso lungo il confine con la Siria che ha causato migliaia di morti e miliardi di euro di danni. Ozil è sempre stato considerato un personaggio molto vicino ad Erdogan: nel 2019 nel suo matrimonio il presidente era fra gli invitati mentre l’anno successivo aveva fatto discutere in Germania una foto che raffigurava i due assieme.

