Eric Clapton e Silvio Sardi, ex fidanzati Lory Del Santo/ Il brano “Lady of Verona”

La storia d’amore tra Eric Clapton e Lory Del Santo

Da sempre riluttante al matrimonio, Lory Del Santo non si è mai sposata ma è stata spesso al centro delle attenzioni della cronaca rosa per le sue importanti relazioni sentimentali. Ad esempio famosa la storia per cui sarebbe stata ospitata dal miliardario Adnan Khashoggi nel suo panfilo, il Nabila, e avrebbe ricevuto da lui un rubino: fatti che diedero molto da scrivere alle riviste di gossip. Altrettanto nota è la relazione con il celebre chitarrista Eric Clapton, che le dedicò anche la canzone Lady of Verona. I due si conobbero nel 1985 quando lui era ancora sposato e dalla loro relazione nacque nel 1986 un figlio, Conor Loren, tragicamente morto a cinque anni precipitando dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York; il bimbo cadde nel vuoto da una porta-finestra lasciata aperta da un addetto delle pulizie. Ai tempi Lory Del Santo aveva già chiuso con Eric Clapton ed era incinta di tre mesi dell’imprenditore Silvio Sardi, dando alla luce nel 1991 il secondo figlio Devin.

Marco Cucolo, chi è il fidanzato di Lody del Santo e concorrente all'Isola dei Famosi 2022/ Resisteranno?

Chi è Silvio Sardi? Ex fidanzato di Lory Del Santo e padre di…

Silvio Sardi è nato il 6 agosto 1962 a Milano ed è un produttore, scrittore. Ha 59 anni, l’altezza di Silvio è di 191,0 cm. Devin Arnold Sardi è figlio dell’attrice italiana Lory Del Santo e del suo ex socio e produttore cinematografico, il quale è anche immobiliarista e produttore cinematografico. E’ stato anche l’ex della showgirl Simona Ventura. Nell’ormai lontano 2010 Lory Del Santo diceva, nelle varie interviste, di non sentire l’ex da quasi diciassette anni e di non volerlo cercare, ma di continuare a leggere di lui sui vari giornali. Proprio in quell’anno Silvio Sardi sembrava avere diversi problemi con la giustizia e con la nuova compagna che gli ha dato altri tre figli.

