Attira spesso l’attenzione con le sue dichiarazioni, con i suoi racconti e aneddoti che passano in rassegna attività professionale, carriera ed esperienze riguardanti il percorso di vita. Stiamo parlando di Lory Del Santo, uno dei personaggi più noti del panorama televisivo e che di certo non sfugge anche alle curiosità riguardanti il mondo della cronaca rosa. Da anni condivide la quotidianità con il fidanzato Marco Cucolo; una relazione che agli albori venne accolta con scetticismo data l’ampia differenza d’età, un pregiudizio però scacciato dalla longevità del loro rapporto.

Ospite di recente ad Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Lory Del Santo si è raccontata proprio nel merito della sua vita privata e del rapporto con il fidanzato Marco Cucolo. Non si impone filtri l’attrice e produttrice, soprattutto quando si tratta di smuovere qualche critica alla sua dolce metà. “Se parliamo? Macchè, sta sempre in doccia, in bagno, oppure dorme o è al computer!”. Lory Del Santo ha anche aggiunto: “Al cinema non ci andiamo più perché lui pensa che io sia troppo intellettuale e che veda film troppo alti… Anche con gli amici ci vediamo sempre meno perchè secondo lui sono discutibili e quindi li sta depennando”.

Lory Del Santo e l’intimità con il fidanzato Marco Cucolo: “Il sesso è un dovere…”

Proseguendo nell’intervista ad Un Giorno da Pecora a Rai Radio1, Lory Del Santo ha svelato qualche piccola curiosità riguardo l’intimità con il fidanzato Marco Cucolo: “Il sesso? Quello è un dovere, ci sono delle regole che uno deve seguire… Va fatto più di una volta al mese, almeno due o tre, anche se non c’è più il trasporto di una volta”. Nel corso dell’intervista nel programma radiofonico l’attrice si è concessa anche un off-topic; nello specifico, ha deciso di commentare il fotomontaggio realizzato con l’intelligenza artificiale e che ritrae un finto bacio tra Elon Musk e Giorgia Meloni: “Per un attimo ci ho creduto, sono davvero uguali agli originali, la prima cosa che ho pensato è ‘ammazza, che belli, sembra la foto tratta da un film!’”