Erica Martinelli la nuova maestra rivelazione di Ballando con le Stelle?

Tra i protagonisti di Ballando con le stelle 2024 troveremo anche un’altra new entry, la professoressa Erica Martinelli che farà coppia nel programma con l’attore di Terra Amara Furkan Palali, l’artista turco. Un acquisto azzeccato quello di Milly Carlucci, che ha deciso di puntare con forza su diversi nuovi arrivi a Ballando con le stelle 2024, il sito Burn Nation ha avvolto il nastro e rievocato la carriera della giovane ballerina, che vanta un curriculum di tutto rispetto: “Erica è di Roma, Italia ed è specializzata nello stile latino americano con conoscenza sia della danza moderna che di quella classica, a livello agonistico Erica ha ottenuto numerose vittorie nelle competizioni Nazionali, partecipando alle finali dei Campionati Italiani 2011-2012-2013 e vincendo la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani 2014 e 2015”.

Nikita Perotti maestro di Ballando con le stelle 2024/ Chi è e alcune curiosità sulla sua vita privata

E a Ballando con le stelle 2024 Erica Martinelli si avvicina unendo le sue ambizioni a quelle di Furkan Palali, l’attore di Terra Amara ha infatti caricato l’attesa nelle scorse settimane, dicendosi motivato e pronto ad arrivare in fondo al dancing show che prenderà il via proprio questa sera.

Erica Martinelli è fidanzata? Mistero sullo status sentimentale della ballerina

La coppia formata dalla ballerina Erica Martinelli e Furkan Palali si apprestano a fare tappa su Rai1 nella nuova edizione di Ballando con le stelle, i due artisti rappresenteranno una delle coppie più curiose della trasmissione di Milly Carlucci, e sui social hanno già caricato l’attesa nel corso delle ultime settimane, dicendosi pronti all’avventura nel dancing show e mostrando dei primi segnali di affiatamento a poche ore dalla partenza della trasmissione.

Chi è Alexandre Wayaffe, figlio di Corinne Cléry/ "Litigio? Non ci parliamo da anni, ma ora vorrei dirgli..."

E molti curiosi si sono chiesti se Erica Martinelli abbia un fidanzato, ma la maestra di ballo non lascia abbastanza indizi per poter rispondere a questa domanda: le ultime foto in dolce compagnia della ballerina risalgono al 2021, da allora in poi sono i dubbi a prevalere.