Ballando con le stelle 2024: chi lascia tra i maestri

Tutto è pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle 2024, in partenza sabato 28 settembre, in prima serata su Raiuno. Per il ritorno del suo programma più famoso, Milly Carlucci ha messo su un cast ricchissimo composto da: Federica Pellegrini, Federica Nargi, Furkan Palali, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, I cugini di campagna, Alan Friedman, Massimiliano Ossini, Bianca Guaccero, Nina Zilli, Francesco Paolantoni e Tommaso Marini a cui dovrebbe aggiungersi un’altra concorrente a sorpresa.

Le novità, però, non finiscono qui perché tra i maestri ci sono due importanti addii: a lasciare il cast del programma di Raiuno sono stati Lucrezia Lando e Simone Casulla che, sui social, ha detto: “Le motivazioni che mi sono state date sono semplicemente riguardanti la scelta del cast dei vip. Non nego di essere dispiaciuto, ma quest’anno non sarò in gara”.

Ballando con le stelle 2024: chi sono i nuovi maestri

Sono diversi i nuovi arrivi nel cast dei maestri di Ballando con le stelle 2024 dove spicca l’arrivo di Erica Martinelli, Sophia Berto e Nikita Perotti che hanno vinto “Ballando on the road“, Rebecca Gabrielli che aveva già partecipato al programma accompagnando i ballerini per una notte, Carlo Aloia responsabile dello spettacolo “Burn the floor” e Giovanni Pernice che arriva da Strictly Come Dancing come fa sapere TvBlog.

I maestri di Ballando confermati, invece, sono: Anastasia Kuzmina, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Pasquale La Rocca, Luca Favilla e Angelo Madonia. Dovrebbe, inoltre, anche tornare stabilmente Veera Kinnunen che, nella scorsa edizione, non ha partecipato alla gara.

