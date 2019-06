Erica Piamonte eliminata?/ “Ho paura di uscire” e rivela… (Finale Grande Fratello)

Inaspettata amicizia tra Erica Piamonte e Daniele Dal Moro

Erica Piamonte è stata una vera sorpresa del Grande Fratello 2019: al suo arrivo nel programma forse non ci si sarebbe mai aspettati che sarebbe arrivata in finale. Eppure la ragazza toscana è riuscita a conquistare il pubblico da casa ed anche la maggior parte degli inquilini della Casa. Negli ultimi giorni c’è stata un’occasione in più per lasciarsi andare ai ricordi, soprattutto a quelli in comune con Daniele Dal Moro. Ricordiamo infatti che all’inizio la tensione fra i due si tagliava con il coltello, tanto che il ragazzo ha chiesto l’espulsione di Erica già durante la prima diretta del reality. Le cose poi sono cambiate, anche se gli scontri sono sempre stati dietro l’angolo. Grazie al confronto degli ultimi giorni, Dal Moro ha deciso però di togliere ogni freno sulla Piamonte ed ha raccontato alcuni aneddoti divertenti sul suo conto. Adesso sembra tutto cambiato e forse potranno contare su un’inaspettata amicizia. All’esterno del programma intanto tuona ancora Gaetano Arena, protagonista di uno scontro via social con Taylor Mega, che lo avrebbe messo in cattiva luce con Erica. Esibendo uno screenshot dubbio, il modello ha cercato di difendersi dalle accuse di aver fatto delle avances alla bella influencer. Qualcosa ci dice che avremo modo di approfondire l’argomento nella diretta di oggi.

Erica Piamonte eliminata? Dura prova d’equilibrio

Il Grande Fratello 2019 sta mettendo a dura prova l’equilibrio di Erica Piamonte, che fino ad ora non abbiamo mai visto crollare fino alle lacrime. Eppure è successo ed in un certo senso la colpa è di una canzone di Marco Mengoni, diffusa dalla produzione negli ultimi giorni. Pensando alle parole del testo, la ragazza si è lasciata andare ad un pianto profondo ed il motivo è sorprendente. Ha paura di uscire, scoprire che cosa è accaduto durante questi mesi di isolamento. E soprattutto di scoprire di aver fatto qualcosa di sbagliato, di ritrovarsi una vita diversa da quella che aveva lasciato. Per sua fortuna ancora una volta ci sono le amiche a confortarla e rassicurarla, ovvero Martina Nasoni e Francesca De Andrè. Anche se con entrambe la Piamonte ha avuto spesso da ridire, nei momenti cruciali ha potuto contare sul loro appoggio. Clicca qui per guardare il video di Erica Piamonte. Non sono mancate nemmeno le coccole con Gianmarco Onestini, con cui spesso è sembrato che potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Eppure le cose per ora sono andate in modo diverso.

