GRANDE FRATELLO 2019/ Francesca De Andrè e la paura di Malgioglio: “mi attaccherà per vicinanza a Gennaro”

Francesca De Andrè teme il giudizio di Cristiano Malgioglio. Dopo essere stata attaccata più volte dall’opinionista del Grande Fratello 2019, la De Andrè, durante una chiacchierata con Erica Piamonte, confessa di temere ciò che dirà nel corso della finailssima. Dopo aver tentato in tutti i modi di resistere all’attrazione per Gennaro, Francesca, nel corso degli ultimi giorni, si è lasciata andare tra le braccia del napoletano e, ad Erica, confessa di temere che ciò sarà usato da Malgioglio per attaccarla nuovamente. “Vediamo se Malgioglio la smette di darmi addosso…Vediamo eh? Vediamo se la vuole finire di darmi addosso ogni buona volta…Adesso dirà qualcosa sul mio avvicinamento a Gennaro…Ti immagini?”, ha spiegato la De Andrè che, nonostante l’avvicinamento a Gennaro, continua a pensare anche all’ex fidanzato Giorgio – “Mi spiace ma non riesco a giustificare niente…Io a lui ho dato tutto…Non ho mai parlato della mia vita privata, con Daniele sei anni di convivenza e non ho mai parlato. Poi ho parlato di Giorgio…Non esistono scusanti…”, ha concluso.

GRANDE FRATEO 2019: LO SFOGO DI CRISTIAN IMPARATO

Protagonisti della finalissima del Grande Fratello 2019, in onda lunedì 10 giugno, saranno anche tutti i concorrenti eliminati che stanno trascorrendo il weekend a Roma per le prove. Su Instagram, infatti, da Michael Terlizzi a Gaetano Arena, da Ambra Lombardo e Valentina Vignali, tutti stanno pubbicando foto e post per mostrare ai fans i momenti che stanno vivendo insieme. Tutti felici e sorridenti tranne Cristian Imparato. Il cantante, acausa delle prove della finale, non ha potuto partecipare al Pride, la manifestazione LGBT che si è svolta ieri tra le strade romane. Cristian, così, si è lasciato andare ad uno sfogo: “Sono inc*****o nero perché sono arrivato in hotel a Roma e giusto giusto oggi c’è il Pride e non posso andarlo a vedere. Non sono mai stato a Roma a vedere un Pride e io che ci tengo a questi eventi bellissimi a cui tutti noi dovremmo partecipare e sostenere sempre. E niente, ci sono rimasto male e sono un pochettino giù“, ha spiegato.

