Erica Piamonte: “Taylor Mega non mi vuole perdere”/ “Giorgia Caldarulo? Mi ha dato..”

Erica Piamonte è tornata a parlare nuovamente di Taylor Mega e del loro rapporto. Dopo il confronto che l’ex gieffina ha avuto con l’influencer e la sua fidanzata Giorgia Caldaruolo, Erica Piamonte si è lasciata andare ad un nuovo sfogo su Instagram. Attraverso una serie di storie, la toscana ha fatto sapere di stare male per la fine di un rapporto in cui aveva creduto. Erica, tuttavia, ribadisce di non essere stata solo un’amica per Taylor e di non capire come Giorgia Caldarulo sia riuscita a prendere il suo posto. “Credo che lei con me non abbia finto, alla luce di tutto questo è impossibile che non mi pensi più e sono convinta che dell’altra (Giorgia Caldarulo, ndr) non gliene freghi niente” afferma Erica su Instagram.

ERICA PIAMONTE: “SOFFRO PER TAYLOR MEGA, GIORGIA CALDARULO MI HA INSULTATA”

Erica Piamonte non riesce ad accettare la fine del rapporto con Taylor Mega. L’ex gieffina, tuttavia, dopo aver rivisto Taylor, è sicura di poter ancora salvare il loro rapporto. Dopo aver rivisto il famoso confronto in ascensore, infatti, la Piamonte svela di aver rivisto la Taylor che ha conosciuto e che le è piaciuta sin dal primo istante. “Mi ha guardata come mi ha sempre guardata. Lei non è cambiata, per questo ci sto male” afferma Erica che poi svela che Taylor, davanti a Giorgia, le ha detto di non voler perdere la loro amicizia – “L’unica cosa positiva – prosegue la giovane – di quell’ascensore è stata quando Taylor mi ha detto più volte di voler ricostruire un’amicizia, di non volermi perdere. E me lo ha detto davanti all’altra. Ho visto che ci tiene. Per ora non ci sto capendo niente, cosa dobbiamo fare? Le amiche con quest’altra di mezzo. Non so se è un riavvicinamento, boh”. Erica, inoltre, tornando a quanto accaduto a Non è la D’Urso lascia intendere di essere stata insultata da Giorgia Caldarulo che le avrebbe dato della “tro*a”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA