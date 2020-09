Erick Morillo è morto/ Dj di “I like to move it” trovato senza vita a Miami

Addio a Erick Morillo, il dj di “I like to move it” trovato morto nella sua casa di Miami. Il mondo della musica house e non solo piange la scomparsa del noto deejay, musicista e produttore diventato famosissimo negli anni ’90 con la super hit “I like to move it”, tormentone della trilogia animata Madagascar. Il dj è morto a soli 49 anni in condizioni ancora poco chiare: al momento, infatti, è in corso un’indagine per chiarire la causa del decesso di Erick ritrovato senza vita nella sua abitazione di Miami Beach. Ad avvisare la polizia una chiamata proveniente dalla sua casa a Miami Beach in Florida. Stando a quanto riportato da un un portavoce delle forze dell’ordine della Florida, all’interno dell’abitazione di Morillo non sono state ritrovate tracce che possano far pensare a qualche evento di natura violenza. Non resta che attendere l’autopsia sul cadavere del dj che potrebbe quindi far luce sulla causa della morte.

Chi è Erick Morillo, la star di “I like to move it”

Star di fama mondiale, Erick Morillo è di origini colombiane, ma è nato e cresciuto a New York per la precisione nel New Jersey e durante la sua carriera ha lavorato con grandi star della musica mondiale: da Whitney Houston a Puff Daddy, da Boy George a Bassements Jazz. Nel 1993 raggiunge la grande popolarità mondiale grazie alla hit “I Like to Move It” che pubblica con lo pseudonimo Reel 2 Real. Qualche anno dopo fonda l’etichetta discografica Subliminal diventando uno dei dj e produttori più richiesti a livello intenzione. Nel 2005 un nuovo grande successo, visto che la sua voce diventa la colonna sonora del film “Madagascar”. Tantissimi i riconoscimenti vinti durante la sua carriera: 3 DJ Awards come miglior DJ house award e nel 2002, 2006 e 2009 riceve il premio come miglior DJ internazionale. La morte di Morillo è arrivata come un fulmine a ciel sereno a pochi giorni dall’udienza del processo che si sarebbe tenuta venerdì prossimo con il dj accusato di violenza sessuale.



