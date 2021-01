Erika Gamper è morta/ Fotografa 57enne caduta da ponte a Bolzano: volo di 20 metri

È iniziato in maniera del tutto tragica l’anno 2021 per la città di Bolzano e per l’intera Provincia autonoma, quest’oggi alle prese con un caso di cronaca nera, che fa purtroppo il paio con la scomparsa dei coniugi Peter Neumair e Laura Perselli, dei quali non si hanno notizie dalla sera di lunedì 4 gennaio (indagato il figlio Benno, accusato di omicidio e occultamento di cadavere). Nelle scorse ore, infatti, si è diffusa la notizia della drammatica morte della fotografa 57enne Erika Gamper, precipitata nel vuoto per 20 metri in val Martello dopo essere caduta da un ponte sul quale si era posizionata per scattare alcune istantanee. La donna, originaria di Lana, aveva collaborato per un lungo periodo con “Dolomiten”, testata giornalistica interamente in lingua tedesca, come suggerisce la stessa denominazione e, secondo le prime ipotesi effettuate dalle fonti d’informazione locale, a causa della neve presente sul ponte non avrebbe scorto il parapetto, perdendo l’equilibrio e ponendo fine in maniera tanto improvvisa quanto traumatica alla sua esistenza.

ERIKA GAMPER PRECIPITA DA PONTE E MUORE: SALVATO IL SUO CANE

Erika Gamper, la fotografa deceduta a seguito di questa drammatica caduta da un ponte in provincia di Bolzano, era solita avventurarsi in zona alla ricerca dello scatto perfetto, forte di un’esperienza consolidata nel settore, nonostante fosse in pensione anticipata dal 2013. Questa volta, però, qualcosa non è andato per il verso giusto e i suoi familiari, non vedendola fare ritorno a casa, si sono preoccupati e hanno prontamente lanciato l’allarme. A intervenire è stato il soccorso alpino della val Martello, che, giunto sul luogo dell’incidente, ha constatato l’amara verità: il corpo esanime della donna giaceva nel dirupo, a pochi passi dal torrente Plima. Miglior sorte è toccata invece al suo cane, che era uscito insieme a lei: è stato ritrovato legato alla ringhiera del ponte e, secondo le informazioni filtrate fino a questo momento, in buone condizioni di salute. Erika Gamper lascia il marito, Erwin Hofer (ex giornalista della Rai) e i loro due figli, Mathias e Florian. Attonita l’intera comunità locale, che ben conosceva la fotografa e i suoi cari.



