Eriksen all’Inter?/ Calciomercato news: anche i nerazzurri vogliono il danese

Christian Eriksen al centro dell’attenzione anche per quanto riguarda il calciomercato Inter. Nei giorni scorsi vi avevamo già parlato del danese del Tottenham, che andrà in scadenza di contratto con gli Spurs a giugno attirando l’attenzione di tutti i top club europei, compresa la Juventus. Guai però a sottovalutare l’Inter: secondo Tuttosport, i nerazzurri puntano a bloccare Eriksen già da subito, per agire d’anticipo battendo la folta concorrenza sul giocatore. L’Inter dunque è entrata a pieno titolo nella contesa per Christian Eriksen, con buone prospettive di recitare un ruolo da protagonisti nella rincorsa al danese in scadenza con il Tottenham, riferisce il quotidiano sportivo torinese nel suo numero in edicola stamattina.

ERIKSEN ALL’INTER? LA SITUAZIONE

I numeri di Christian Eriksen in quella che sarà la sua ultima stagione al Tottenham parlano finora di 23 presenze in competizioni ufficiali fra Premier League (17 partite), Champions League (cinque) e un gettone di presenza anche in Coppa di Lega. Il danese ha segnato tre gol e al suo attivo ci sono anche altrettanti assist: numeri buoni, ma non a livello delle migliori stagioni di Eriksen. Nelle ultime due giornate il danese ha giocato titolare nella squadra di José Mourinho, ma difficilmente il suo futuro sarà al Tottenham. Fra le possibili destinazioni c’è dunque anche l’Inter, alla quale Eriksen segnò un gol decisivo a Londra nella scorsa edizione della Champions League: i nerazzurri uscirono ai gironi, gli Spurs andarono avanti sino alla finale. In futuro la storia si potrà rovesciare?

