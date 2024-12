DIRETTA ATALANTA U23 UNION CLODIENSE, MODESTO PUNTA AL QUINTO POSTO

In campo in un inusuale mercoledì pomeriggio, la diretta Atalanta U23 Union Clodiense con calcio d’inizio fissato alle 14,30 dell’11 dicembre 2024. La sfida è un recupero della diciassettesima giornata e oppone due squadre che stanno attraversando stati di forma praticamente opposti. L’Atalanta U23 arriva da due sconfitte di fila che hanno rallentato il suo cammino anche se la classifica parla ancora di una nona posizione in piena zona playoff. Ultimo posto e soli nove punti per l’Union Clodiense che ha vinto una sola partita in questa stagione e cerca il riscatto per provare a salvarsi.

DIRETTA ATALANTA U23 UNION CLODIENSE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Atalanta U23 Union Clodiense sarà trasmessa in esclusiva su Sky con la possibilità di vedere la partita in streaming su NOW TV e Sky GO. Avrete anche la possibilità di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti di questa partita.

ATALANTA U23 UNION CLODIENSE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo di questa diretta, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni. L’Atalanta U23 di Modesto si schiera con il suo classico 3-4-2-1 con Pardel tra i pali e Del Lungo, Obric e Bernasconi a completare la difesa. Gli esterni saranno ancora Ghislandi e Scheffer Bracco con Manzoni e Artesani alle spalle di Vlahovic unica punta.

Gioca a quattro, invece, l’Union Clodiense di Andreucci che si affida a Brzan tra i pali con Munaretto e Salvi come difensori centrali. Il mediano sarà Nelli mentre i tre in attacco dovrebbero essere confermati con Orfei e Biondi sugli esterni e Sinani come unico attaccante.

ATALANTA U23 UNION CLODIENSE, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote della diretta Atalanta U23 Union Clodiense utilizzando le proposte di AdmiralBet. I bergamaschi sono favoriti e il loro successo è dato a 1,55 contro il 2 per i veneti a 5,40 e il pareggio X a 3,75.