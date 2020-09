ERMAL META/ Di nuovo innamorato grazie a Chiara Sturdà dopo Silvia Notargiacomo…

Ermal Meta, già tornato sul palco in occasione di Battiti Live dopo il lockdown, sarà presente anche nella serata di Viaggio nella musica per i Music Awards. Un momento di rinascita per il cantante italo-albanese che aveva recentemente raccontato di aver sofferto molto la mancanza del palco e dell’appuntamento della musica dal vivo. “E’ stato importante essere riusciti anche quest’anno a portare la musica nelle piazze,” ha recentemente dichiarato Ermal che ha sottolineato come sia importante ritrovare abitudini, come anche la musica può essere, necessarie per dimenticare il prima possibile i mesi bui trascorsi. Ovviamente per ripartire con tour e palazzetti pieni servirà ancora molto tempo, ma queste prime esibizioni possono essere sicuramente d’incoraggiamento, senza dimenticare che nelle ultime settimane Ermal Meta ha fatto registrare una ripartenza molto importante anche dal punto di vista personale, iniziando una nuova storia d’amore dopo averne chiusa una precedente davvero molto importante.

ERMAL META A VIAGGIO NELLA MUSICA

Ermal Meta ha anche recentemente raccontato di quanto l’abbia fatto soffrire la rottura sentimentale con Silvia Notargiacomo, che è stata la sua compagna per 9 lunghi anni. Sembra però che il cantautore sia pronto a ripartire sentimentalmente, essendosi legato da qualche tempo alla bella Chiara Sturdà. Emal Meta e Silvia Notargiacomo si sono lasciati poco prima di festeggiare i 10 anni insieme. Il cantante aveva raccontato riguardo la separazione dalla storica compagna: “Ho avuto con Silvia una storia di nove anni e mezzo. Non stiamo più insieme ma i dettagli riguardano soltanto noi due”. In un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo Ermal era riuscito a trattenere a stento le lacrime parlando dell’amore finito, ma ora sembra tutto lasciato alle spalle. L’artista in estate si è concesso una bella vacanza nelle isole greche insieme Chiara, al fratello Rinald ed altri amici, e le foto postate sui social testimoniano una ritrovata allegria, un’armonia che mancava da diverso tempo e che ora Ermal ha ritrovato nel suo cuore.



