Ermal Meta/ “Lucio Dalla? Quando suono è come se mi toccasse la spalla”

Si preannuncia un’estate estremamente impegnativa ed intensa per Ermal Meta, che si riappropria della musica dal vivo dopo le tante e prolungate interruzioni causate dalla pandemia. Il cantante non vede l’ora di mettersi in moto, anche se in realtà si può dire che Ermal Meta non si è mai fermato. D’altronde nell’ultimo periodo abbiamo visto l’artista presenziare in tv, ma anche prendere parte ad eventi e concerti, come quello che si è tenuto all’Arena di Verona, in omaggio al mitico Lucio Dalla, alcuni giorni fa. A proposito del cantante bolognese Ermal ha espresso grande ammirazione e ha detto: “Io ho avuto la fortuna di conoscerlo anche se per un istante. Era il 2000 ed avevo pubblicato il mio primo disco. Mi chiamò perché voleva conoscermi e mi disse che ero bravo”.

Chi lo ha visto all’opera durante il concerto dedicato a Lucio Dalla conferma un Ermal Meta in grande spolvero e soprattutto capace di emozionare tutto il suo pubblico. E le sue parole di profonda ammirazione sono state eloquenti in questo senso. “Purtroppo non ho mai conosciuto Lucio Dalla”, ha raccontato il cantante ai microfoni della Rai. “Mentre provavo con la mia band accanto suonavano Attenti al Lupo. Ho fatto una serata celebrativa a casa sua ed ho suonato il suo pianoforte. Mentre suonavo è come se mi stesse toccando la spalla, ho vissuto una grandissima emozione”.

