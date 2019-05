Ermal Meta/ Vita privata e curiosità. “Ercole” il nuovo singolo (Radio Italia Live)

Ermal Meta sarà tra gli artisti che si esibiranno a Radio Italia Live. È un ragazzo tanto introverso quanto elegante, soprattutto la sua estrema sensibilità trova ampio spazio nei suoi pezzi che, in più di qualche occasione, possono rimandare ad un passato non esattamente facile che ha visto il cantautore restare profondamente segnato da una vita che non è stata tutta rosa e fiori. Sicuramente, il successo indiscusso che sta avendo gli permette di riscattarsi almeno parzialmente: dalla sua parte ha la straordinaria capacità di dare voce agli ultimi, riconoscimento che nessuno gli ha mai negato. A rafforzare questa idea c’è lui che, non perde occasione, nelle varie interviste di ammettere che le sue canzoni raccontano della sua vita, clicca qui per il video. L’ultimo disco di Ermal Meta, Non abbiamo armi, che porterà a Radio Italia Live, è uscito nel 2018. Un anno vissuto in maniera per lui indimenticabile, data la vittoria al festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro. Il nuovo anno si è aperto con tante sorprese per i suoi fans grazie ad un progetto uscito il venticinque gennaio scorso: Non abbiamo armi. Il concerto. È questo il titolo di un cofanetto che contiene il dvd del concerto del ventotto aprile 2018 tenutosi al Forum di Assago.

Ermal Meta, Radio Italia Live: progetti per il 2019

I progetti del 2019 di Ermal Meta, che si esibirà a Radio Italia Live ci portano al tour, intitolato “Erma Meta a Teatro” nei mesi tra gennaio e marzo, che ha toccato i principali teatri italiani avvalendosi del Gnu Quartet per le sue esibizioni. Infine, l’artista ha scelto di festeggiare il suo compleanno al forum di Assago il 20 aprile con tutti i suoi fans che ha poi ringraziato pubblicamente con un post su social, promettendo di ritornare presto sulle scene per poterli riabbracciare tutti. Da pochissimo l’artista ha debuttato in radio con un nuovo singolo Ercole. In questo pezzo Meta associa l’idea dell’amore al mito di Ercole e, durante il video, il cantante è attorniato da bellissime ragazze che diventano il filo conduttore di tutto il racconto. La metafora racchiusa in questo pezzo è abbastanza chiara: come Ercole, anche l’uomo deve saper gestire il peso delle relazioni, avendo la lucidità e la capacità di intuire quand’è arrivato il momento di lasciare ad una persona lo spazio di libertà di cui ha bisogno deve sopportare il peso del mondo Questo pezzo passa in radio dopo il grande successo ottenuto con il duetto con J-AX: un’altra volta da rischiare. Il cantautore, particolarmente attivo suoi social, utilizza questo mezzo per tenersi costantemente in contatto con i suoi fans e dare tutte le novità in merito ai suoi nuovi progetti. Radio Italia non poteva certo lasciarsi scappare l’occasione di ospitare, in occasione del suo concerto del ventisette maggio, un ragazzo giovane, talentuoso e dai testi così delicati, raffinati che puntano dritto al cuore!

Ermal Meta: l’arrivo in Italia

Ermal Meta, che sarà sul palco di Radio Italia Live, nasce nel 1981 a Fier, in Albania e, appena adolescente si trasferisce a Bari con tutta la famiglia, tra cui la mamma che suona musica classica in un’orchestra e gli trasmette la passione per la musica. Un trasferimento, quello dall’Albania all’Italia che l’artista ha ricordato in più di qualche occasione, ammettendo di essersi integrato in breve tempo complice il fatto che fosse appena un bambino quando è giunto a Bari.

