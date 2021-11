Erminia e Giusi, ex mogli Maurizio Battista/ Alessandra Moretti e la figlia Anna

Erminia e Giusy: le ex mogli di Maurizio Battista

Maurizio Battista ha sempre detto che la famiglia è “il motore della mia felicità”. Il comico ha una vera e propria famiglia allargata. Dalla prima moglie Erminia ha avuto due figli, Simone e Federica, oggi più che trentenni. Dopo la fine del primo matrimonio, Maurizio Battista si è risposato con Giusi: “Ci siamo conosciuti in un locale di Roma, dopo un mio spettacolo. Per me è stato amore a prima vista, ma non posso dire altrettanto per lei. Ho dovuto corteggiarla a lungo, è stato un lavoraccio! Ma poi alla fine la mia costanza è stata premiata”, aveva raccontato il comico qualche anno fa, come riportava Gossip e Tv. Ma anche il matrimonio con Giusi è finito. Ma dopo poco Battista ha incontrato Alessandra Moretti, classe 1987, trent’anni più giovane del comico. I due si sono incontrati a teatro

Alessandra Moretti: la compagna del comico

Anche Alessandra Moretti è un’attrice. Nel corso della sua carriera ha recitato in “Universitari – Molto più che Amici” di Federico Moccia e nella celebre serie tv “Provaci Ancora Prof”. Nel 2016 Maurizio Battista e Alessandra sono diventati genitori di Anna, terza figlia per il celebre comico. Nel 2018, la coppia ha vissuto un periodo di crisi, ormai superato. Il 29 dicembre 2020 la Moretti ha annunciato sui social di essere positiva e sintomatica al Coronavirus e che pure Battista era stato infettato ma che risultava asintomatico: “La prova più difficile. Io in un ospedale mia figlia in un altro, vi assicuro che salutarci sulla porta è stato uno strazio. Io da questa esperienza orribile uscirò per forza diversa, cambiata e con chiarissime le idee su chi avere nella mia vita e chi no”.

