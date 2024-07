Maurizio Battista, chi è/ Lo spettacolo “Tutti contro uno” su Italia 1 dopo il periodo nero

Maurizio Battista, cabarettista e comico, sta per esibirsi in uno spettacolo d’eccezione intitolato “Tutti contro uno”, che andrà in onda il 10 luglio in prima serata su Italia 1, dalle ore 21.20. Il performer porterà in scena uno show dissacrante sulla virtù e sui vizi tipici dell’italiano medio, una parodia che esagera le caratteristiche dell’uomo contemporaneo, il tutto in chiave comica. Il numero è stato studiato dopo anni di inattività sul piccolo schermo: l’ultimo programma televisivo in cui l’abbiamo visto all’opera è stato Comedy Central su Sky. Direttamente dal Teatro Olimpico di Roma, Maurizio Battista porterà agli spettatori una scena tutta nuova, creando come solo lui sa fare, grande empatia e coinvolgimento del pubblico.

Dopotutto, il suo punto di forza è proprio l’interazione con i fan, insieme ai quali crea gag aggiornate per portare più leggerezza nella vita frenetica di oggi. “Tutti contro tutti” vuole regalare un sorriso ponendo un focus su abitudini apparentemente banali della nostra società moderna, tanto che la scrittura del copione è partita proprio da una delle domande che Battista si pone quotidianamente, ovvero il perché l’uomo tenda ad essere costantemente in competizione con i suoi simili.

Chi è Maurizio Battista, la carriera e la malattia della moglie

Trent’anni di carriera alle spalle e tanti alti e bassi, Maurizio Battista è sempre stato un comico della scuola classica ma con un taglio “amaro” che fa riflettere gli spettatori. Il suo successo inizia piuttosto tardi, quando già aveva compiuto 32 anni. Inizia con “Caramelle e Partita Doppia”, spettacolo trasmesso da Rai, mentre nel 2001 vola a teatro con “Vatte a fidà”. Da qui, la carriera fa un volo pindarico e Maurizio approda a Fantastico nel 1989, durante la decima edizione del programma. Nel 1997 recita in “Finalmente soli”, a fianco di Gerry Scotti e Maria Amelia Monti, mentre negli anni successivi lo aspetta anche il grande schermo. Tra le pellicole che hanno segnato il suo successo citiamo “Finalmente la Felicità” e “Viola bacia tutti”, 2011 e 1998.

Qualche anno fa Maurizio Battista ha vissuto uno dei momenti più brutti della sua vita, la malattia della moglie Alessandra. “Da due giorni soffoco nel pianto“, aveva dichiarato la consorte Alessandra Moretti su Instagram. La donna aveva appena scoperto di avere un’embolia polmonare a seguito di una grave trombosi venosa, e si era definita “Viva per miracolo”. Anche in quel caso, Maurizio Battista aveva affrontato con la sua classica ironia il periodo difficile, con la sua solita abilità di saper cogliere gli aspetti più buffi della quotidianità. Forse, anche questo triste capitolo è stato d’ispirazione per “Tutti contro tutti”. Non ci resta che seguirlo in questa nuova avventura tutta piena di risate e riflessioni demistificatorie.











