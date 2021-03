Erminia Ferrari, moglie Nino Manfredi/ Lei: “è stato un grande amore”

Erminia Ferrari è la moglie di Nino Manfredi, l’attore, regista e comico ricordato nel film “In arte Nino”. Una storia d’amore senza fine quella tra l’attore romano e la ex modella che incontra il suo Nino al Teatro Sistina di Roma. In realtà i due si incontrano grazie alla complicità della comune amica Rosi Bonagura e tra loro scatta subito la scintilla. Nel 1955 la coppia si sposa e sono stati insieme fino al giorno della scomparsa di Nino Manfredi: il 4 giugno del 2004. “Nino è stato un grande amore. Lo seguivo nella sua vita artistica. I miei racconti, il mio vissuto erano divenuti parte nella sua vita da cui Nino ha tratto qualche ispirazione per i suoi film. Anche io ho fatto intensi viaggi nella sua mente, l’ho percepito profondamente nella sua personalità, nel suo modo di essere. Nino osservava e immagazzinava qualsiasi cosa per trarne spunti per la propria arte” – ha raccontato la costumista e scenografa che ha lavorato fianco a fianco con il grandissimo Nino.

Nino Manfredi/ 55 anni di carriera tra cinema e teatro con il suo "triste sorriso"

Erminia Ferrari: “Nino Manfredi? Fortunata ad avere un uomo come lui”

Erminia Ferrari e Nino Manfredi dopo la prima proposta di matrimonio saltata riescono a realizzare il loro sogno. “Ci sposammo il 14 luglio 1955 nella chiesetta di San Giovanni a Porta Latina. Una cerimonia semplice, ma avevo l’abito appositamente disegnato per me da Capucci, con un sacerdote molto divertente che oltretutto era inglese” – ha raccontato la costumista e scenografa dalle pagine de Il Corriere. La Ferrari ricordando il giorno del matrimonio ha raccontato: “il prete storpiava l’italiano, sbagliava tutti i nomi: a Nino lo chiamò Saturnaino, ovvero Saturnino, e tutti giù a ridere, tanto che uno dei nostri ospiti, il grande e simpatico regista teatrale Remigio Paone, commentò a voce alta “non vi preoccupate per la dizione, poi lo facciamo doppiare!”. Dopo la cerimonia nuziale, una grande festa con pochi amici e parenti stretti: “essendo siciliana aveva tutti i suoi riti da rispettare e, dopo la cerimonia, quando andammo nel nostro appartamentino comprato a rate, ci fece trovare fuori dalla porta un bel filone di pane e una scopa: il primo era augurale di prosperità, la seconda serviva a scacciare la mala sorte”. La moglie di Nino Manfredi era consapevole del debole dell’attore per le belle donne, ma nonostante ciò parlando del marito ha detto: “ho avuto la fortuna di avere un uomo come lui”.

