Erminia Manfredi, moglie di Nino/ 50 anni d’amore: “Ma stavo sposando un altro…”

La storia d’amore fra Erminia Manfredi e Nino Manfredi dura ancora oggi, anche se sono trascorsi un po’ di anni da quando l’attore ci ha lasciati. Per lui Erminia ha rinunciato a tutto, anche alla carriera da indossatrice. Per poi vivere al suo fianco per 50 anni. “Non è più qui fisicamente ma lo sento e gli parlo in continuazione”, ha dichiarato tempo fa a Il Corriere della Sera. E pensare che l’incontro fra i due è avvenuto mentre lei era innamorata di Pasquale e prossima alle nozze. “Eravamo fidanzati da tempo e dovevamo sposarci a breve”, ha raccontato, “avevo già pronto l’abito da sposa, era fissata la chiesa, insomma il matrimonio era imminente. Ma il mio fidanzato di allora, che faceva l’imprenditore, aveva spesso bisogno di soldi e mio padre gliene aveva prestati parecchi. Purtroppo, invece di saldare il debito, si rese irreperibile, una truffa vera e propria”. Solo in seguito la famiglia Ferrari ha scoperto che Pasquale aveva dei debiti anche con molte altre persone. Erminia invece ha deciso di andare a Milano per lavoro ed è qui che l’amica Rosy Bonagura, direttrice della maison di Roberto Capucci, ha fatto di tutto per farle incontrare Manfredi. “Si inventò un tranello”, ha rivelato, “disse a lui che io volevo conoscerlo e disse a me il contrario”. Così i due si sono conosciuti al ristorante Don Lisander, ma il colpo di fulmine è arrivato tempo dopo, durante la frequentazione a Roma. Nino però aveva già le idee chiare: “Una sera lui mi abbraccia dicendomi ‘Sposiamoci subito’. E io gli rispondo ‘Aspetta’”. Forse la scottatura vissuta con Pasquale era ancora viva e preferiva aspettare, anche se poi nel luglio del ’55 i due sono diventati marito e moglie.

ERMINIA MANFREDI E LE SCAPPATELLE DEL MARITO…

Erminia Manfredi ha dovuto lottare tutta la vita con il carattere difficile del marito Nino Manfredi, anche se per amore è riuscita anche a chiudere gli occhi su tutte le sue scappatelle. “Quando scoprivo il fatto mi dicevo ‘Vediamo che si inventa stavolta’”, ha rivelato tempo fa a Il Corriere della Sera. Erminia però li ha sempre considerati degli incidenti di percorso, persino la nascita della figlia in Bulgaria, nata da una delle avventure fra l’attore e una donna. “Era una bulgara”, ha raccontato, “che diceva di essere attrice ma non era vero, lo tempestava di lettere ammirate, poi di telefonate, voleva assolutamente conoscerlo e lui in una notte di ‘follia’ trascorsa a Sofia per lavoro, ha fatto centro. Lo soprannominai Zorro. E ha dovuto riconoscere la figlia, ma è toccato a me l’ingrato compito di andare in Bulgaria ad affrontare la situazione”. Oggi, mercoledì 9 settembre 2020, Erminia Manfredi sarà ospite di C’è tempo per, in onda su Rai 1. Rivelerà qualche altro aneddoto sull’attore scomparso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA