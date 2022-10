Erminio Azzaro, marito Sara Simeoni/ “Diventare suo allenatore? È stata una sfida”

Erminio Azzaro: altista e allenatore di Sara Simeoni

Erminio Azzaro è il marito di Sara Simeoni che oggi, mercoledì 19 ottobre, sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. Nato a Pisciotta nel 1948, Azzaro è stato bronzo agli Europei di Atene nel ’69, argento nel ’70 alle Universiadi. Erminio e Sara si conoscono a un raduno collegiale sul Mar Nero: “Non c’erano distrazioni, c’era più tempo per parlare”, ha raccontato la Simeoni a Repubblica. Nel ’72 sono già coppia fissa. Nel 1973 Azzaro diventa allenatore di Sara: “La nostra è stata una sfida. Molti non credevano che potesse funzionare perché tra di noi c’era questo legame affettivo. Erminio non aveva esperienza come allenatore ma, poiché il Fosbury non era conosciuto, abbiamo deciso di provare”, ha raccontato la ex campionessa al Messaggero di Sant’Antonio.

DANIELE LAZZARIN, CHI È DANTI IL FIDANZATO DI NINA ZILLI/ "Svegliarmi accanto a lui…"

Erminio Azzaro: le nozze con Sara Simeoni

La sfida di Sara Simeoni ed Eminio Azzaro è stata vinta e ai Giochi olimpici di Mosca 1980 le vince la medaglia d’oro: “Ho avuto un grande allenatore, che mi ha indirizzato verso la forza veloce. E mi ha sopportato, e mi ha migliorato. Io tendo a perdere tempo, Erminio è più puntuale di uno svizzero. Se lui fosse stato diverso, avrei inventato delle scuse per schivare qualche allenamento, per fare meno pesi. Lui non portava niente all’eccesso, a me non interessava essere il fenomeno da baraccone”, ha svelato la Simeoni al Messaggero di Sant’Antonio. Azzaro è stato vicini alla moglie anche nei momenti più difficili della sua carriera: “Nel momento del successo ho avuto problemi da parte di persone invidiose che mi hanno fatto male, tanto, da farmi pensare di lasciare l’atletica. Brutti momenti che ho superato grazie all’aiuto di Erminio”. La campionessa e il suo allenatori si sono sposati nel 1987 nella Chiesa di Sant’Anastasia a Verona, si sono sposati. Nel 1990 sono diventati genitori di Roberto.

LEGGI ANCHE:

Sara Simeoni, chi è/ I record e l'oro a Mosca 1980: "Quando ho visto Dick Fosbury..."Edoardo Albinati, chi è/ Lo scrittore di "La scuola cattolica" che insegna a Rebibbia

© RIPRODUZIONE RISERVATA