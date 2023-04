Erminio “Pepe” Salvaderi, morto per Covid/ Il ricordo dei Dik Dik: “Il più spiritoso”

Erminio “Pepe” Salvaderi dei Dik Dik morto a 80 anni

Erminio “Pepe” Salvaderi, storico membro dei Dik Dik, è morto a 80 anni il 18 dicembre 2020 a causa di complicanze legate al Covid. Nel 1965, insieme a Pietro “Pietruccio” Montalbetti e a Giancarlo “Lallo” Sbriziolo, avevano dato vita di Dik Dik.

Sono stati gli amici di una vita ad annunciare la sua scomparsa su Facebook: “Ciao Pepe te ne sei andato a suonare con gli angeli e ci hai lasciato qui a piangerti e ricordarti per sempre. Conoscendo la tua innata ironia lo avrai fatto così senza avvertirci affinché suonassimo le tue canzoni, le nostre canzoni ancora più forte, così forte da arrivare fino al cielo e il cielo sarà con te ad ascoltarci. Noi non ti abbiamo perso e non ti perderemo mai perché sei e sarai sempre dentro di noi”. Dopo 55 anni insieme il suo gruppo lo ha salutato così: “Ciao fratello, amico, grande musicista, ciao Pepe ci incontreremo in tutti i nostri sogni”.

Erminio “Pepe” Salvaderi: il ricordo degli amici

Nato a Milano alla fine degli anni ’40, Erminio “Pepe” Salvaderi era tifoso milanista e appassionato di tecnologia. Aveva iniziato il suo percorso musicale studiando chitarra classica con il Maestro Miguel Albeniz. “Lui ci ha attaccato la malattia della chitarra. Lì è partito tutto. E’ stata veramente una gioventù bellissima. Secondo me non è morto, ci ha preso in giro e se ne è andato in California per conto suo: prima o poi ritornerà”, ha raccontato Sbriziolo a Oggi è un altro giorno. Pietruccio e Lallo hanno deciso di portare avanti i Dik Dik anche dopo la morte di Pepe: nel 2021 è uscito l’album “Una vita d’avventura”, contenente anche l’ultima performance di Salvaderi. “Mi fa un certo effetto sul palco non vederlo alla mia sinistra… Tra di noi era il più spiritoso, il più ironico, e ci dispiace non avere più vicino a noi un compagno di vita”, ha detto Pietruccio su Rai 1.

