Erminio Sinni “Ho duettato con Frank Sinatra”/ “Ero un artista di strada, poi…”

Erminio Sinni, vincitore di The Voice Senior, è intervenuto in qualità di ospite in occasione della puntata di “Dedicato” andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 19 luglio 2021, su Rai Uno. Il cantante, intervistato da Serena Autieri e Gigi Marzullo, ha raccontato la sua storia, rivelando a tutti i telespettatori seduti in quel momento davanti ai propri schermi di avere compreso che la musica sarebbe stata la sua strada “a 14 anni, quando per un problema di circolazione non potei prendere il motorino. Questo mi ha cambiato la vita”.

La sua famiglia era di umili origini: il papa faceva il minatore, la mamma l’infermiera: “A un certo punto mio padre mi disse che voleva lasciarmi il suo posto di lavoro, ma se avessi accettato non sarei più su questo pianeta. Lui ha fatto un mestiere davvero difficilissimo, ma mi ha regalato una grandissima possibilità”. Così, il giovane Erminio all’età di diciotto anni si recò a Roma e iniziò la vita dell’artista di strada, cantando in via del Corso con la sua chitarra. Poi, dopo qualche giorno si spostò in via del Vantaggio, dove vide un pianoforte bianco in uno scantinato: si trattava di un locale che cercava un pianista per le serate. Lui si propose e fu preso, iniziando la sua avventura suonando le canzoni intonate nelle gite scolastiche con i suoi amici.

ERMINIO SINNI: “CANTAI CON FRANK SINATRA”

La vera svolta nella carriera di Erminio Sinni si registrò, però, all’inizio degli anni Ottanta, quando approdò alla “Cabala”, uno dei locali più importanti d’Europa. Lì, dopo qualche mese, conobbe una cliente diciottenne: era Paola Turci e insieme a lei diede vita a un duo, fino a quando lei spiccò il volo verso Sanremo. Successivamente, Sinni incontrò Riccardo Cocciante, che è stato il suo produttore e ha consentito anche a lui di arrivare al Festival di Sanremo.

L’esperienza più folle, però, la visse il 25 settembre 1991 a Villa Taverna, ove si imbatté in colui che era soprannominato “The Voice”, Frank Sinatra, con il quale ebbe la possibilità di cantare e duettare. Speciale anche il legame venutosi a creare con la sua coach di “The Voice Senior”, Loredana Bertè: “Mi vuole molto bene. Ho letto su Facebook che ha qualche problema di salute, le mando un grosso abbraccio. Io ho fatto i cori per sua sorella Mia Martini: eravamo in studio di registrazione e c’era anche lei, che aveva bisogno di alcuni cori per le sue basi. Non esitammo a farglieli avere…”.

