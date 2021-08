Erminio Sinni, vincitore The Voice Senior/ “Ho riscontrato un vivissimo affetto da parte della gente”

Erminio Sinni è il vincitore di The Voice Senior, la prima edizione del talent show musicale condotto da Antonella Clerici e riproposto in replica in prima serata su Rai1. Un’esperienza importantissima per il cantautore che è tornato alla ribalta conquistando nuovamente una grandissima fama e popolarità. Intervistato da Zon.it, Sinni ha rivelato: “dopo The Voice Senior la mia vita dal punto di vista personale è cambiata tantissimo”. Non solo, l’artista ha aggiunto: “Ho riscontrato un vivissimo affetto da parte della gente. Chi mi incontra in giro mi saluta con quella familiarità tipica di chi rivede un parente o un amico. Dal punto di vista lavorativo, ci ha messo lo zampino di mezzo il Covid, decretando una battuta di arresto. Sono qui a parlare del mio nuovo singolo, mi ritengo molto fortunato”. Dopo la vittoria a The Voice Senior, avvenuta in piena pandemia da Coronavirus, il cantautore è riuscito ugualmente a mettersi a lavoro su un nuovo singolo. “Mi son prodotto un singolo con tanto di campagna promozionale, proprio per dare un seguito e un senso alla mia partecipazione a The Voice Senior che io definisco come “un bellissimo e improvviso fulmine” – ha precisato Sinni.

THE VOICE SENIOR, REPLICA/ Vincitore Erminio Sinni e quella delusione per Al Bano

Erminio Sinni: “felice che a The Voice Senior mi abbiano riconosciuto Gigi D’Alessio e Clementino”

Erminio Sinni a The Voice Senior ha conquistato tutti: critica e pubblico. Le sue performance, infatti, hanno incontrato il favore di tutti riuscendo così a portarsi a casa il trofeo e la vittoria. Una vittoria che non dimenticherà mai, anche se il cantante dalle pagine di Zon.it ha rivelato il momento più bello della sua avventura: “quando Gigi D’Alessio mi ha riconosciuto. E non solo lui, anche Clementino. Essendo artisti che non ho mai incrociato nella mia vita, sapere che il mio nome era per loro riconoscibile, mi ha emozionato”. Il cantante ha poi parlato del nuovissimo singolo dal titolo “La terrazza”: “in tutto quello che scrivo mi rifaccio a quello che vivo. I miei strumenti sono gli occhi e il cuore. Nei miei testi estrapolo ciò che più mi colpisce e lo metto su foglio”. In particolare il vincitore di The Voice si è soffermato sul testo del brano precisando: “il testo può sembrare un po’ easy, ma ho provato a mettere dentro quelle sensazioni che mi sono rimaste scolpite sul cuore. Me lo auguro ovviamente, ma piuttosto spero in un passaparola, lo stesso che ha fatto diventare virale E tu prima di me. Auguro al mio nuovo singolo il suo stesso percorso”.

