Eros Ramazzotti crisi con Marica Pellegrinelli/ Retroscena “ci fu un litigio, lei…”

Alan Fiordelmondo si è trovato a fotografare diversi personaggi dello spettacolo, ha immortalato i primi passi di alcuni amori, tra cui Fedez e Chiara Ferragni, ma si è anche trovato come testimone dell’inizio di alcune crisi tra cui quella tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. A Rivelo racconta di non essere stupito della loro separazione, visto che in un’occasione si è trovato ad assistere ad una loro litigata che aveva tutta l’aria di essere una delle tante, forse tra le prime che poi hanno portato alla loro separazione. La coppia ha messo una parola fine al loro matrimonio l’anno scorso, molti non se l’aspettavano visto che Ramazzotti sembrava aver trovato l’amore della sua vita, la persona giusta. Effettivamente le cose non stavano in questo modo.

Alan Fiordelmondo sulla separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

“Non mi ha stupito che si sono lasciati”, ha raccontato Alan Fiordelmondo a Lorella Boccia parlando della fine della storia tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Poi spiega perché: “Qualche anno fa avevo percepito delle sensazioni. Loro erano in vacanza e lui mi aveva chiesto di non scattare ma Marica si arrabbiò perché avrebbe avuto piacere a farsi fotografare”. Al che la modella si mise a piangere e si buttò in piscina: “Lì compresi che lei stava calzando un ruolo troppo da donna perfetta. Eros, visto da fuori, è una persona molto particolare nel suo modo di comportarsi, ha cambi d’umore”. Di chi è la colpa della rottura? “Secondo me lui dovrebbe farsi qualche esamino”, commenta il paparazzo.

