Chi è Desirée Popper, presunta nuova fidanzata di Eros Ramazzotti/ Dal GF a Uomini e Donne fino a Mare Fuori

Chi è Desirée Popper, possibile nuova fidanzata di Eros Ramazzotti: l’esordio al Grande Fratello nel 2017

Quello di Desirée Popper è un nome che, nelle ultime ore, sta girando prepotentemente nel mondo del gossip. È lei, infatti, la donna beccata insieme a Eros Ramazzotti al concerto dei Coldplay: nelle immagini, i due sono seduti l’uno accanto all’altra sugli spalti, scambiandosi sguardi complici e sorrisi. Non ci sono tuttavia baci a confermare che Desirée sia la nuova fidanzata del celebre cantante, che fino a poco prima sembrava fosse legato a Dalila Gelsomino. Ma chi è Desirée Popper?

La presunta nuova fiamma di Eros Ramazzotti non è un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo, anzi. La prima apparizione televisiva di Desirée Popper risale alla partecipazione al Grande Fratello nel 2017. In quell’occasione si è fatta conoscere per il suo carattere forte ma anche per la sua storia personale, fatta anche di drammi come la morte precoce di suo padre.

Desirée Popper: dal trono a Uomini e Donne fino a Mare Fuori

Dopo il Grande Fratello, Desirée Popper è stata scelta come tronista di Uomini e Donne, percorso fatto al fianco di Rosa Perrotta che però si concluse senza una scelta. Il vero sogno della brasiliana era però fare l’attrice, cosa per lei complicata dopo l’avventura a Uomini e Donne. Lei stessa, in un’intervista rilasciata a The Wom, spiegò: “Per molto tempo, mi è stato detto che non avrei potuto fare l’attrice ma non mi sono arresa: andavo semmai a bussare a un’altra porta. […] Avevo capito che per togliermi di dosso l’etichetta di tronista avevo davanti una sola strada: dovevo concentrarmi sullo studiare, migliorare più che potevo la conoscenza della lingua, acquisire maggior tecnica e lasciar stare quel mondo lì”.

E infatti, poco tempo dopo arriveranno i primi ingaggi importanti: dal film The Cage-Nella Gabbia, fino al più recente ruolo in Mare Fuori. Nella celebre serie TV Rai, Desirée Popper ha interpretato Consuelo, moglie del Comandante.











