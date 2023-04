Eros Ramazzotti, è polemica per il nipote Cesare/ “Quando troverai il tempo per conoscerlo?”

Eros Ramazzotti non ha ancora conosciuto il nipote Cesare? È polemica

Eros Ramazzotti finisce nel mirino delle polemiche. È un periodo d’oro per il celebre cantante, e su tutti i fronti. Da pochi giorni è diventato nonno per la prima volta: sua figlia Aurora ha infatti dato alla luce Cesare Augusto, da lui accolto con un messaggio di grande amore pubblicato su Instagram. Lo stesso grande amore che Eros sembra provare per la sua nuova compagna, Dalila Gelsomino, con la quale è stato recentemente avvistato. Grandi soddisfazioni arrivano poi anche sul lavoro, visto che Eros è impegnatissimo con il suo Battito Infinito Tour.

Tutto, dunque, pare andare al meglio per il cantante; e allora perché è finito al centro delle polemiche? L’accusa che viene lanciata da alcuni utenti a Eros Ramazzotti sarebbe quella di non aver ancora trovato il tempo di conoscere il suo primo nipotino. Ma andiamo per gradi.

Eros Ramazzotti impegnato tra tour e la nuova fidanzata: il web mormora

Subito dopo il parto, stando alle indiscrezioni lanciate dal Corriere del Ticino, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza avrebbero battezzato il piccolo Cesare. La cerimonia si sarebbe tenuta domenica 2 aprile nella cappella della clinica Sant’Anna di Sorengo, in Svizzera, alla presenza di pochi intimi. Tra questi però pare fosse assente proprio Eros. Come detto, l’artista è impegnato nel suo tour, è questa sarebbe un’ottima attenuante se non fosse che, recentemente, Eros è stato paparazzato in Franciacorta con la nuova compagna. Non è chiaro a quando precisamente risalgano gli scatti dei due, pubblicati dal settimanale Chi, ma sarebbero comunque bastati a scatenare l’attacco verso il cantante, C’è infatti chi, come riporta Today, avrebbe chiesto provocatoriamente al cantante: “Quando troverai il tempo per conoscere tuo nipote?”

