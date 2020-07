Eros Ramazzotti, flirt con Veronica Montali?/ Galeotto un weekend in Liguria, ma…

Nuovo amore per Eros Ramazzotti? Il nome del cantautore continua ad essere uno dei più caldi per gli amanti del gossip. Da quando è finito il matrimonio con Marica Pellegrinelli, infatti, Ramazzotti è stato il protagonista di presunti flirt, tutti puntualmente smentiti sui social. L’ultimo è quello con Roberta Morise . Il settimanale Di Più, però, ora accosta un nome nuovo al cantautore, ufficialmente single dopo l’addio alla seconda moglie che gli ha regalato i figli Raffaella Maria e Gabrio. Secondo quanto fa sapere Di Più, Eros Ramazzotti avrebbe un flirt con Veronica Montali. Un nome non nuovo al mondo dello spettacolo perchè ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione del 2004/2005. Ora il suo nome torna alla ribalta sulla cronaca rosa per un presunto flirt con Ramazzotti che sarebbe nato durante un weekend in Liguria.

EROS RAMAZZOTTI E VERONICA MONTALI: GALEOTTO UN WEEKEND IN LIGURIA

Dopo l’esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Veronica Montali ha detto addio al mondo dello spettacolo. E’ diventata mamma di due bambini e ha un ristorante sul lungomare di Loano, in provincia di Savona. In Liguria, Ramazzotti, secondo quanto fa sapere Di Più, avrebbe trascorso l’ultimo weekend dove ci sarebbe stato l’incontro con la Montali. Pare, infatti, che Ramazzotti avrebbe incontrato Veronica mentre era al largo di Finale Ligure sullo yacht. Tra i due sarebbe scoccato il colpo di fulmine. I rumors riportati da Di Più saranno confermati o nelle prossime ore arriverà la smentita attraverso i social dello stesso Eros?



