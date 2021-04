Eros Ramazzotti hot su Michelle Hunziker “A letto non rideva”/ Grieco “Ho i calli…”

Eros Ramazzotti è ospite di Pio e Amedeo nell’ultima puntata del loro show “Felicissima sera”. Inevitabilmente i due comici stuzzicano il celebre cantante sulla sua ex moglie Michelle Hunziker, mostrando sullo schermo la celebre foto dello spot sugli slip che l’ha poi resa nota con lato B in primo piano. Eros sorride, poi si lascia andare a qualche esternazione anche piccante: “Non era male, anche adesso… – e precisa – penso di si, penso che anche adesso sia in forma!” Così racconta che la loro conoscenza è arrivata poco dopo l’uscita di quello spot pubblicitario: “Quando l’ho conosciuta aveva 18 anni. – e scherza – quando ho visto la foto sono andato a sbattere di fronte a un palo!” Amedeo Grieco, al suo fianco, ne dice una delle sue: “Quando è uscita quella foto avevo 14 anni, non ti dico… ho ancora i calli alle mani! Questo l’ho chiamato Michelle!” Dopo la palese allusione di Amedeo, Pio chiede a Eros perché Michelle rida sempre; lui chiude con una battuta piccante: “Perché ride sempre? Posso dirti che a letto non rideva!”

