Eros Ramazzotti/ “Terra Promessa” e “Adesso Tu”, le vittorie a Sanremo (Techetechetè)

Eros Ramazzotti è tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè in onda oggi, sabato 29 agosto 2020, nella fascia pre-serale di Raiuno. Il programma di video-frammenti, diventato oramai un appuntamento fisso per milioni di telespettatori, questa sera è pronto a celebrare l’evento musicale per eccellenza della musica italiana: il Festival di Sanremo. Una puntata interamente dedicata alla kermesse canora che ha visto trionfare Eros sia nella categoria Nuove Proposte che tra i Big. Nel 1984 un giovassimo Eros vince con “Terra promessa” nella categoria Nuove Proposte. Un successo importante che lo vede l’anno dopo in gara tra i Big con “Una storia importante” con cui si classifica al sesto posto nella classifica finale dei Big. Il trionfo decisivo arriva nel 1986 con “Adesso tu” con cui sbaraglia la concorrenza vincendo il Festival di Sanremo anche tra i Big. Proprio da Sanremo parte la grandissima carriera di Ramazzotti, uno dei cantanti italiani di maggior successo al mondo che fino ad oggi ha venduto più di 60 milioni di dischi in tutto il mondo. Un successo dietro l’altro per il cantautore “nato ai bordi di periferia” che ha duettato con tantissimi cantanti di fama mondiale come Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin, Luis Fonsi, Joe Cocker, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti.

Eros Ramazzotti, l’annuncio a sorpresa: “sono diventato nonno”

Intanto in questi giorni Eros Ramazzotti ha fatto un annuncio a sorpresa sui social. ““Sono diventato nonno. La natura vincerà su tutto. Benvenuta Apple” ha scritto il cantautore romano dando il benvenuto non ad una nipotina, ma bensì ad una puledrina: la piccola Apple. Un annuncio che ha sorpreso i tantissimi fan e follower dell’artista che solo dopo hanno compreso che il suo “diventato nonno” non era riferito ad un bambino, ma all’arrivo di una puledrina nella sua famiglia accolta anche dalla figlia Aurora Ramazzotti. Non solo, sempre sui social, Ramazzotti ha pubblicato un video appello a tutti i suoi fan e follower invitandoli a seguire le regole anti-contagio per contenere il virus Covid-19: “il virus è ancora in giro, dobbiamo rispettare le regole: bisogna mettere la mascherina e divertirsi con attenzione. I casi sono aumentati, soprattutto tra i giovani. Sono qui per mandare un messaggio e per far sì che questa situazione migliori. Migliorerà solo se avremo un po’ più testa tutti quanti”. Non solo, Ramazzotti ha poi proseguito riassumendo anche i comportamenti corretti da avere nella lotta al Coronavirus: “bisogna mettere la mascherina, stare attenti e divertirsi ma con attenzione. La vita è una sola, divertiamoci ma rispettando certe regole. Non è ancora finita purtroppo”. Il video, pubblicato sulla pagina Instagram del cantante, è stato accompagnato anche da una didascalia: “usiamo le protezioni dove richieste, laviamoci spesso le mani e divertiamoci in modo intelligente, solo così eviteremo altri problemi e torneremo pian piano alla normalità. Abbiamo fatto tanti sacrifici, non vanifichiamoli”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA