Esame Abilitazione Medicina, oggi 18 luglio 2019/ Prima sessione Miur: prova scritta

Nella giornata di oggi, 18 luglio 2019, in tutta Italia si sosterrà l’esame di Abilitazione per la Medicina, l’ultimo step necessario dopo il tirocinio per divenire a tutti gli effetti medici e chirurghi nelle varie specializzazioni faticosamente studiate negli scorsi anni: nel decreto Miur pubblicato il 17 maggio scorso, sono state indette ufficialmente la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo. La prima oggi, la seconda il 28 febbraio 2020: nel suo complesso, l’Esame consiste in un tirocinio pratico, della durata di tre mesi, e in una prova scritta che si tiene per l’appunto oggi in tutte le sedi convenzionate d’Italia. Nello specifico, lo scritto consta di due parti che si svolgeranno entrambe in un’unica giornata: in entrambe le parti preparate dal Miur sono presenti 90 domande a risposta multipla estratte dall’archivio contenente 5mila quesiti disponibili in questi ultimi due mesi sul sito del Ministero dell’Istruzione a disposizione di tutti i candidati.

ESAME ABILITAZIONE MEDICINA: SECONDA SESSIONE, DATE E SCADENZE

Per quanto riguarda invece la seconda sessione dell’Esame di Abilitazione Medicina si dovrà attendere fino al prossimo 28 febbraio 2020: mentre la domanda di ammissione per la prima sessione doveva essere presentata entro il 5 giugno 2019, per la prossima ed ultima sessione dell’Esame 2019 la finestra di scadenza sarà entro e non oltre l’8 ottobre 2019 presso la segreteria dell’università presso cui i candidati intendono sostenere gli esami. Il Miur ha specificato nel Decreto che i candidati possono presentare la domanda di ammissione in una sola delle sedi elencate: l’indicazione di più di una sede è causa di esclusione immediata dall’Esame di Abilitazione alla professione. Ad inizio anno erano sorti numerose problematiche legate all’abilitazione in quanto i tirocini erano ancora bloccati dallo stallo dovuto ai ritardi nell’attuazione della riforma dell’esame di stato approvata l’anno scorso dal Governo Gentiloni. Ci ha pensato il nuovo Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti a “sbloccare” l’impasse dando il via ai tirocini tramite circolare urgente del Ministero: «La data di inizio dei predetti tirocini – si precisava nel testo di Bussetti – , per la prima sessione utile, è fissata al 10 aprile 2019. La domanda di ammissione ai suddetti tirocini deve essere presentata entro e non oltre il 29 marzo 2019. Al tirocinio trimestrale organizzato dall’Ateneo potranno essere ammessi solo coloro i quali siano in possesso del titolo di studio conseguito presso il medesimo Ateneo». Con quello sblocco si è potuti così arrivare alla formazione delle due sessioni utili per l’esame scritto del’Abilitazione di Medicina.

