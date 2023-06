Esame Maturità 2023/ Come lo stress incide sui maturandi: disturbi sonno e dosi di caffè

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della maturità dell’a.s 2022/2023. La data è fissata per il 21 giugno. Ma come stanno vivendo il countdown i maturandi? Tra libri e ripasso lo stress emotivo accumulato è sicuramente tanto, e assumere abitudini malsane per affrontare l’ansia è spesso frequente. É quanto è emerso da una recente statistica.

Solitamente quando parliamo di maturità ci concentriamo sulle prove e sulle toto-scommesse dei possibili autori che potrebbero essere proposti in sede d’esame. Passa però in secondo piano lo stato d’animo di coloro che vivranno da vicino questo traguardo. La sensibilità degli studenti è sempre trascurata, senza considerare che le ore che separano dal grande giorno potrebbero avere un impatto importante anche dal punto di vista psicologico. Proprio su questa tematica si è voluto soffermare lo studio condotto da Skuola.net in collaborazione con gli psicologi e psicoterapeuti dell’Associazione Nazionale “Di.Te.” In base a quanto è emerso sette studenti su dieci hanno dichiarato come l’ansia giochi un ruolo importante sulla loro emotività, al punto da poter incidere anche negativamente sull’esito delle prove.

Maturità: quali i principali segnali dello stress

La gran parte degli studenti ha ammesso di avvertire sensazioni negative con l’avvicinarsi della maturità, notando anche sbalzi d’umore continui. E a destare questi sentimenti sono soprattutto la paura dell’ignoto e dell’incertezza circa quello che sarà l’esito dell’esame. In poll position tra i più diffusi stati d’animo negativi è stato riscontrata l’ansia e lo sconforto, oltre anche alla voglia di fuggire.

E la diretta conseguenza a queste sensazioni è di solito un cambiamento delle abitudini di vita dei maturandi stessi. Lo studio ha infatti rivelato che circa il 70% ha disturbi del sonno, il 54% dorme meno del normale e il 14% ha difficoltà nel risvegliarsi al mattino. Inoltre, il 30% aumenta il consumo di caffè per restare attivo, il 9% ricorre a bevande energetiche e l’18% fa entrambe le cose. Quasi la metà degli studenti ammette di assumere farmaci o integratori per migliorare le proprie prestazioni fisiche e mentali. Tra i fumatori, il 70% aumenta il consumo di tabacco per smorzare la tensione. Insomma la maturità, oltre a segnare una fase importante nella vita dei giovani, porta con sé però anche effetti negativi.

