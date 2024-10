Il bonus 100 e lode pensato per gli studenti più meritevoli. Il ministero dell’istruzione e del merito, con i decreti del 3 ottobre, ha assegnato quasi un milione e mezzo alle regioni per premiare chi ha preso 100 e lode all’esame di maturità. Poco più di 3.000 euro sono stati destinati alla provincia di Bolzano mentre appena 230 euro alla Valle D’Aosta, come si legge nella circolare diffusa proprio dal ministero di Valditara. I fondi, come si vede, sono stati inviati alle regioni che penseranno poi a distribuirli alle varie scuole: saranno i dirigenti scolastici a premiare gli studenti più meritevoli non appena nelle loro casse entreranno le risorse finanziarie.

Il bonus 100 e lode, per chi ha preso il massimo alla maturità, è di 115 euro a studente, come previsto dal decreto n. 2364 del 30 settembre 2024. Chi ha preso il massimo, dunque, riceverà questa somma. Ad avere più diplomati eccellenti è la Campania con più di 2.600 studenti diplomati con la lode, per un totale di 302.910 euro. Segue la Sicilia con 1.810 lodi e 208.000 euro assegnati mentre al terzo posto c’è la Puglia con 1.720 lodi e 198.000 euro di bonus 100 e lode. La Lombardia, invece, ne ha 775 per 89.125 euro. La regione con meno “eccellenze” (almeno dal punto di vista del voto) è la Valle D’Aosta, con appena due lodi tra i maturandi.

Bonus 100 e lode: quanti sono gli studenti in Italia che hanno preso il massimo

Alla maturità 2024 ben il 99,8% degli studenti è riuscito ad agguantare il diploma, dunque sono stati pochissimi in tutta Italia gli studenti bocciati. Solamente il 5% degli alunni ha ottenuto una votazione inferiore a 60 che dunque equivale alla bocciatura. Tra i promossi, oltre 12.000 hanno raggiunto la massima votazione di 100 e lode, come riportano i dati del Ministero dell’Istruzione. Il 29,4% degli studenti ha ottenuto un voto alla maturità è tra 71 e 80 mentre il 29,6% ha raggiunto un voto compreso tra 61 e 70.