Esiti mobilità personale ATA 2024/ Bollettini provinciali dei trasferimenti: come visualizzarli online

Giornata decisiva per il personale ATA che ha presentato domanda di trasferimento, perché oggi è cominciata la pubblicazione degli esiti delle domande di mobilità per l’anno scolastico 2024/25. Se ne stanno occupando in particolare gli Uffici scolastici provinciali, sui cui siti vengono caricati i bollettini sui trasferimenti, raccolti e condivisi ad esempio da Orizzonte Scuola nella sua pagina. Una volta entrati sul sito in questione e trovato il bollettino, si può consultare il documento che contiene, oltre ai nominativi, la scuola di destinazione, il tipo di posto richiesto, i punti totalizzati e le eventuali precedenze.

Gli Uffici scolastici regionali stanno provvedendo in queste ore alla pubblicazione degli esiti mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2024/25, ricordando anche che coloro che hanno avuto riscontro positivo, e quindi rientrano negli elenchi, «sono tenuti ad assumere servizio il prossimo 1 settembre 2024 presso la sede a fianco di ciascuno indicata». A proposito degli elenchi, precisiamo che in virtù della normativa sul trattamento dei dati personali, gli allegati ai decreti non contengono dati sensibili sul personale ATA coinvolto nei trasferimenti e passaggi.

L’ITER SULLA MOBILITA’ DEL PERSONALE ATA 2024, DOVE TROVARE GLI ESITI PUBBLICATI ONLINE

Per quanto riguarda le competenze dei dirigenti scolastici, quelli delle scuole coinvolte dal movimento in entrata sono tenuti a comunicare l’avvenuta assunzione di servizio solo all’Ufficio territoriale competente e alla ragioneria territoriale dello Stato competente, mentre quelli che guidano le scuole interessate dal movimento in uscita pubblicano all’albo della scuola il movimento, sollecitano la comunicazione agli interessati e inviano tempestivamente i fascicoli personali alla scuola destinataria.

Nella giornata di oggi comunque non è prevista solo la pubblicazione dei risultati, perché gli Uffici scolastici che sono competenti territorialmente provvedono anche a comunicarli alle scuole, in particolare a quella di provenienza e a quella di destinazione, così come anche alla ragioneria territoriale dello Stato. Sono previste comunicazioni anche per il personale ATA che ha ottenuto la mobilità per il 2024: se ne occupa l’Ufficio territoriale a cui è stata inviata la domanda, che provvede a comunicare il via libera tramite e-mail all’indirizzo indicato nel sito Istanze online. In realtà, anche al personale ATA che non ha ottenuto la mobilità 2024 viene mandata comunicazione, ma i risultati delle domande possono essere anche visionati su Istanze online.











