Esorcismi crollano per Covid/ “Ora scacciamo il Diavolo in guanti e mascherine ma…”

L’impatto del coronavirus si è sentito anche a livello religioso. Sono crollati infatti gli esorcismi durante l’emergenza Covid. Prima a causa del lockdown, poi per le restrizioni rigorose per arginare i contagi. Ora però gli esorcismi sono ripartiti, ma il diavolo si combatte con guanti e mascherine. «Gli esorcismi effettivamente sono diminuiti e laddove è possibile si fanno con tutte le precauzioni richieste e indossando guanti e mascherina», spiega il teologo esorcista don Matteo De Meo all’AdnKronos. Il fatto che gli esorcismi siano diminuiti non vuol dire che il Diavolo non agisca più, la questione è diventata anche sanitaria. «Fatto sta che in tutto questo periodo io ho incontrato pochissime persone, 2 o 3», ha aggiunto dalla Svizzera padre Cesare Truqui, erede di padre Amorth. Non ci sono regole comuni, che sono anche difficili da stabilire secondo gli esorcisti, ma sta di fatto che «laddove è possibile si pratica l’esorcismo con guanti e mascherina», precisa don De Meo.

ESORCISMI E COVID, ORA IN GUANTI E MASCHERINE MA…

Gli esorcismi ai tempi del Covid: cosa è cambiato? «Per quanto riguarda i casi più conclamati, anche se non sono così tanti, si cerca di rinviare», avverte all’AdnKronos il teologo esorcista don Matteo De Meo. Queste figure religiose però si sono rivelate preziose durante l’emergenza coronavirus. «In questo periodo più che altro ci sono stati casi legati a problemi spirituali e a situazioni miste: tanti casi legati a psico depressioni». In Svizzera invece non c’è l’obbligo di mascherina, ma si pone il problema della distanza sociale durante gli esorcismi. «Nel momento dell’imposizione delle mani per scacciare il demonio, la distanza si annulla», aggiunge padre Cesare Truqui. Secondo l’erede di padre Amorth, in questo periodo gli esorcisti si sono concentrati sul dialogo con chi sta male. «Gli esorcisti in generale sono comunque sempre attenti ai bisogni delle persone, anche offrendo un conforto più che altro psicologico via telefono». Ma padre Truqui, che crede nel potere dell’esorcismo, spiega che via telefono si può dare al massimo una benedizione, «ma a tanti chilometri di distanza non si scaccia Satana».



