Esorcismi su un bimbo di 9 anni a Tempio Pausania/ Indagati il papà e la nonna per maltrattamenti

Esorcismi su un bimbo di nove anni: è questa l’accusa della Procura di Tempio Pausania, in provincia di Sassari, ai danni di un padre e una nonna, ora iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di maltrattamenti. I due avrebbero sottoposto il bambino a esorcismi e riti esoterici per “estirpare il demonio dal suo corpo”, come spiega TgCom24. Sarebbe stata soprattutto la nonna, una donna di 70 anni, a compiere riti sul nipotino, convinta che questo fosse posseduto. VERONA, 14ENNE INVESTITO E UCCISO: FERMATO PIRATA/ I medici: "Avremmo potuto salvarlo" Le indagini della polizia hanno scoperto i soprusi ai danni del piccolo: il bambino è stato dunque allontanato dalla casa nella quale viveva. Tra gli indagati per il caso ci sarebbe anche un sacerdote che non sarebbe destinatario di alcuna misura cautelare. Come spiegato dall’Unione Sarda, i legali delle due persone indagate e accusate di maltrattamenti, hanno confermato la notizia.

Il bimbo sottoposto ad esorcismi

gli esorcismi sul bimbo di nove anni sarebbe stata in particolare la nonna. La donna, una pensionata di 70 anni, era convinta che il nipotino fosse posseduto dal diavolo. Così aveva deciso di mettere in atto delle pratiche per “liberarlo dal demonio”: atti ovviamente dannosi per la salute psicofisica del bambino. Il padre e la nonna del bimbo sono stati già ascoltati dai magistrati di Tempio Pausania. Secondo gli inquirenti, a praticaresarebbe stata in particolare la nonna. La donna, una pensionata di 70 anni, era convinta che il nipotino fosse posseduto dal diavolo. Così aveva deciso di mettere in atto delle pratiche per “liberarlo dal demonio”: atti ovviamente dannosi per la salute psicofisica del bambino. Il padre e la nonna del bimbo sono stati già ascoltati dai magistrati di

Il sacerdote molto probabilmente avrebbe contribuito a “dare una mano” ai due genitori per il compimento delle “pratiche esoteriche”, come spiega l’Unione Sarda: per lui al momento non sarebbe stata richiesta nessuna misura cautelare, come spiega l’Ansa. A condurre l’inchiesta sono stati gli agenti del Commissariato di Tempio Pausania: la prima misura è stato l’allontanamento del bimbo dalla casa in cui risiedeva, in un paese della Gallura. Tramite gli avvocati difensori, i legali Gian Piero Depperu e Domenico Putzolu, gli indagati hanno respinto le accuse.

LEGGI ANCHE:

Emanuela Orlandi, i messaggi segreti da Boston/ Trattativa di scambio con Ali AgcaCarol Maltesi, il killer Davide Fontana aggredito in carcere/ "Ferito a colpi di penna da compagno di cella"

© RIPRODUZIONE RISERVATA