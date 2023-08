Esplosione Soldano: palazzina sventrata, forse per bombola gas/ Video: recuperati 3 feriti da macerie

Esplosione e paura a Soldano, in provincia di Imperia. Il bilancio è di tre feriti, che sono stati recuperati dalle macerie. L’esplosione ha sventrato una palazzina. Grazie alle urla che provenivano dall’interno della palazzina sventrata, i soccorritori accorsi sul posto sono riusciti a individuare i feriti. Sono ancora in corso di accertamento le cause della potente deflagrazione ma, stando a quanto riportato da Sky Tg24, l’esplosione sarebbe stata causata da una bombola di gas. I feriti sono tre cittadini francesi, recuperati non senza fatica dai soccorsi giunti sul posto, tra personale sanitario del 118 e vigili del fuoco.

A tal proposito, anche un vigile del fuoco sarebbe rimasto ferito durante l’intervento per una seconda esplosione nell’appartamento. I primi due feriti sono stati portati in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con gli elicotteri, il terzo invece è stato estratto poco dopo. “Siamo qua“, gli hanno detto per rassicurarlo dopo aver individuato dove era.

ESPLOSIONE SOLDANO: FERITI CON USTIONI

Uno dei feriti è stati intubato e trasportato a bordo dell’elisoccorso Grifo al centro grandi ustionati di Villa Scassi, a Genova. Un altro è stato trasportato con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco nella stessa struttura ospedaliera. Secondo quanto riportato da Sky Tg24, hanno entrambi riportato politraumi e una percentuale di ustioni sul corpo molto alta. Le operazioni di soccorso non sono state semplici, anche a causa degli alti cumuli di detriti.

Infatti, sono stati coinvolti anche nuclei cinofili nelle ricerche tra le macerie della palazzina. L’edificio sarebbe una palazzina di quattro piani. Stando alla primissima ricostruzione dei fatti, riportata da Il Messaggero, l’esplosione dell’edificio sarebbe dovuta all’esplosione di una bombola di gas per una perdita.

