Imperia, 19enne tenta di rapire bimba: “Vieni con me”/ Arrestata, forse ha disturbi psichici

Episodio choc avvenuto ieri ad Imperia, conclusosi fortunatamente con esito positivo: una giovane donna ha tentato di rapire una bambina, prima che la stessa sia stata fermata. Secondo la ricostruzione fornita a mezzo stampa dai principali organi di informazione online, a cominciare dal Corriere della Sera, la rapitrice si sarebbe avvicinata ad una famiglia che aveva una bimba, chiedendo ripetutamente di farsi consegnare la piccola. «Vieni via con me», queste le parole che la 19enne avrebbe proferito secondo quanto scrive il quotidiano di via Solferino, citando alcuni testimoni che hanno assistito la scena.

La 19enne ha molestato ma non aggredito il padre e la nonna della bambina in largo Sabatini a Imperia, zona Oneglia, vicino ad una farmacia. La ragazza avrebbe seguito il trio fin dentro il negozio, dopo di che sono arrivati i militari che l’hanno fermata, immobilizzandola a terra mentre la stessa si dimenava. I genitori, dopo che il caso si è risolto, hanno deciso di non presentare alcuna denuncia nei confronti della 19enne che nel frattempo è stata portata in caserma dai carabinieri nel comando provinciale: attualmente è libera e non è in stato di fermo. Secondo quanto riferisce Open, anche la procura guidata da Alberto Lari, non avrebbe formulato al momento alcuna ipotesi di reato nei confronti della “rapitrice”.

IMPERIA, 19ENNE TENTA DI RAPIRE UNA BIMBA: RAGAZZA GIA’ NOTA

Il quotidiano Il Secolo XIX parla di un gesto di una persona instabile, e a differenza delle prime ricostruzioni non ci sarebbe stato un vero e proprio rapimento, ma semmai un avvicinamento e una molestia. I carabinieri che stanno indagando, a riguardo, specificando che la giovane non ha messo le mani sulla bambina.

La ragazza è stata descritta come giovanissima, vestita da runner, con dei lunghi capelli biondi ed era già nota alla comunità locale in quanto aveva dato in escandescenze in pubblico a Imperia. I parenti della bambina, dopo l’episodio, sono stati portati in ospedale in stato di choc: stanno bene e al momento sono nella propria abitazione.

