Esprimi un desiderio/ Su Canale 5 il film con Jessy Schram (5 gennaio 2020)

Esprimi un desiderio è una commedia romantica che andrà in onda domenica 5 gennaio alle ore 14 su Canale 5. Questo film, il cui titolo originale è The Birthday Wish, è stato prodotto nel 2017 da Jean Abounader e il regista Peter DeLuise. Le musiche sono state ideate da Christopher Nickel mentre il responsabile del montaggio era Rick Martin. La protagonista principale è interpretata da Jessy Schram, classe 1986, nota al pubblico per la partecipazione a diverse serie tv famosissime come Medium, Dr. House – Medical Division, Nashville o Once Upon a Time, ma anche per avere recitato per il cinema con alcune pellicole come American Pie presenta: Nudi alla meta o con l’attore di Game of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau, in La fratellanza. Il co-protagonista del film è Luke MacFarlane, altro volto noto al pubblico sopratutto per il ruolo di Scotty Wandell, marito di uno dei fratelli della serie televisiva, Kevin Walker (interpretato da Matthew Rhys), nella serie TV Brothers & Sisters – Segreti di famiglia. Nel cast di Esprimi un desiderio troviamo inoltre Marcus Rosner, nel ruolo di Alex, e Yvonne Chapman che interpreta Mia.

Esprimi un desiderio, la trama del film

La protagonista di Esprimi un desiderio è Gwen, una bellissima ragazza che vive in una piccola cittadina americana e la cui vita sembra essere praticamente perfetta. Infatti dal punto di vista professionale la giovane donna è una famosa e realizzata regista di spot pubblicitari trasmessi sia sui canali locali che nazionali, mentre dal punto di vista sentimentale è appagata dal suo rapporto con Alex. La loro relazione sembra essere talmente perfetta che Gwen non ha dubbi che, in occasione del suo trentesimo compleanno, arriverà la tanto attesa proposta di matrimonio. Nella vita però nulla può essere dato per scontato e possono accadere incontri che possono stravolgere la vita. Nel caso di Gwen è la conoscenza con Dave a minare tutte le sue sicurezze infatti la ragazza sente di provare una forte attrazione che non riesce a spiegare. In un primo momento cerca di convincersi che sia prettamente attrazione fisica ma con il passare dei giorni si rende conto che c’è qualcosa di più. Per questo motivo il giorno del suo compleanno decide di esprimere un desiderio piuttosto particolare: riuscire a vedere quale sarà il suo futuro. Il suo desiderio viene ascoltato e magicamente riesce a vedere se stessa a distanza di 10 anni sposata con Dave e con due bellissimi bambini. Questa visione farà crollare ulteriormente le poche certezze di Gwen che davanti alla proposta del fidanzato Alex capirà che in realtà l’uomo di cui è davvero innamorata è Dave.

