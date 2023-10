Esselunga apre a Ravenna: primo store assoluto in Romagna/ Cercasi 100 lavoratori

Per la prima volta nella storia la catena di supermercati Esselunga aprirà uno store in Romagna, precisamente in quel di Ravenna. Come riferito da Today il supermercato sorgerà in via Antica Milizia e si tratterà del primo ed unico della zona. Il negozio è ancora in fase di costruzione e i lavori verranno ultimati fra circa un anno, indicativamente per la seconda metà del 2024. Intanto l’azienda ha già fatto scattare la ricerca del personale da assumere, fra addetti alla vendita, cassieri e allievi responsabili. In vista di tale obiettivo, Esselunga ha organizzato il prossimo 26 ottobre, di mercoledì, un “virtual job day”, un evento virtuale a cui ci si potrà candidare solamente fino al prossimo 22 ottobre attraverso il sito di Esselunga: l’azienda punta ad assumere 100 persone nel suo nuovo store di Ravenna.

Per quanto riguarda la figura dell’allievo responsabile, si tratta di un lavoratore che seguirà un percorso di crescita professionale con l’obiettivo di raggiungere dei ruoli di responsabilità all’interno dei negozi Esselunga. Seguirà un progetto formativo, con l’obiettivo di acquisire competenze e strumenti necessari per lavorare in autonomia e gestire in modo efficace i reparti. Una volta completato l’iter di apprendimento viene inoltre specificato che l’allievo responsabile verrà immediatamente inserito in negozio.

ESSELUNGA APRE A RAVENNA: PRIMO STORE ASSOLUTO IN ROMAGNA: CERCATI ADDETTI ALLA VENDITA E SPECIALISTI

Per quanto riguarda invece gli addetti alla vendita e gli specialisti del mestiere, l’azienda fa sapere che: “il ruolo prevede di assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto, mantenere in ordine la merce esposta, garantire la costante esposizione degli articoli e assistere la clientela nell’acquisto”.

E ancora: “Nei reparti freschi (gastronomia, macelleria, panetteria, pescheria) si occupano della lavorazione e trasformazione delle materie prime. L’apprendimento avviene sul campo in affiancamento a persone esperte e attraverso percorsi in aula in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo”. Esselunga vanta 170 fra supermercati e superstore in tutta Italia, oltre a 3 centri distributivi con più di 25mila dipendenti. Qui il link per presentare la propria candidatura.

