Esselunga, nuovo volantino: offerte e sconti fino al 16 aprile/ Elettronica al 50%

Esselunga ha reso noto il nuovo volantino con offerte e sconti validi dal 31 marzo al 16 aprile 2022. La catena di supermercati e superstore, in questa finestra, propone uno speciale multimediale ed elettronica, anche per la casa. I prodotti sono scontati fino a metà prezzo: alcuni sono imperdibili. Acquistare dei dispositivi utili ed efficienti spendendo poco, dunque, è possibile. In molti tra i clienti più fedeli hanno attesto questo momento e adesso possono finalmente usufruirne.

Le migliori offerte sul mercato in questa occasione riguardano i televisori. I prodotti offerti in sconto sono tutti dotati della tecnologia del nuovo digitale terrestre. A prezzo piccolissimo, €99,00, si trova ad esempio il TV LED UNITED LED 24H44 da 24”. Salendo di costo, ma sempre con sconti dal 30% al 50%, invece, si trovano diverse Android TV, come il TV LED INNO HIT IH325 da 32″ a €159,00. Per coloro che non intendono rinunciare alle dimensioni elevate, invece, c’è il TV LED LG SSUP7500/7670 da 55″ a €449,00.

Esselunga, nuovo volantino: offerte e sconti fino al 16 aprile. Smartphone ed elettrodomestici

Le offerte e gli sconti promossi nel nuovo volantino di Esselunga riguardano anche gli smartphone. Coloro che hanno la carta fidelity potranno acquistare una serie di dispositivi ed avere un POWERBANK SBS con solo €1 in più. Alcuni cellulare tra questi sono lo XIOMI REDMI 9AT al prezzo di €98,00, il SAMSUNG A22 5G al prezzo di €188,00 e l’APPLE IPHONE XI al prezzo di €548,00.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, invece, è imperdibile l’offerta del 40% al MICRONDE MC28H5015CK SAMSUNG, che si trova adesso al prezzo di €119,99. Lo stesso vale per la FRIGGITRICE EASYFRY COMPACT PRECISIONI EZ3018 MOULINEX, anch’essa al 40%, acquistabile a €59,99. La SCOPA RICARICABILE RH940 ROWENTA, invece, è proposta a €159,00. Prezzi piccoli, infine, anche nel settore della bellezza. La PIASTRA A ONDE IMETEC BELLISSIMA GT20 400 è proposta infatti a €29,90, così come la SPAZZOLA ROTANTE BABYLISS AS952E. L’ASCIUGACAPELLI D566E BABYLISS con funzione ionica anti-crespo e diffusore invece è acquistabile a €34,90.

