Esselunga regala buoni benzina Q8/ Come, quando e dove ottenere gli sconti

Buoni benzina Esselunga Q8 a tempo limitato

Sono tornati i buoni carburante Esselunga e Q8. La catena di supermercati Esselunga regala buoni benzina spendibili, con l’acquisto di prodotti specifici, presso le stazioni di servizio Q8 e Q8easy. La nuova promozione della popolare azienda Esselunga in arrivo dal 23 giugno al 3 agosto è in collaborazione con il famoso distributore di benzina Q8. Uno sconto davvero conveniente, considerando che, con una sola piccola spesa al supermercato, si può fare il pieno di benzina. Solo ed esclusivamente con i prodotti in offerta sul catalogo di Esselunga si possono ottenere degli sconti carburante Q8.

Esselunga regala buoni benzina Q8 da molto tempo. Infatti, ogni anno vi sono promozioni simili. Quest’anno, insieme e in collaborazione con il distributore di benzina Q8, hanno dato vita a degli sconti pazzeschi. La spesa non sarà più fine a se stessa, poiché grazie ad essa si può fare il pieno di carburante gratis. I punti accumulabili permettono di arrivare a qualsiasi cifra, in proporzione alla spesa fatta.

Dove e come usare i buoni benzina Esselunga Q8?

Si possono ottenere i buoni benzina Esselunga Q8 nelle stazioni di servizio assistite Q8 o al self-service della Q8 Easy. Nel primo caso si può consegnare al gestore, mentre, nel secondo, si possono usare automaticamente in cassa, prima di fare rifornimento. Si dovrà selezionare il tasto “Utilizza codice” e poi digitare il PIN da 13 cifre che è riportato sui buoni benzina Esselunga Q8. Inoltre, sono esclusi il metano e il GPL ed è disponibile solo per chi ha la carta Fidaty. Quando si arriva ad un importo pari a 5 euro di sconto benzina, è il momento di richiedere lo sconto in cassa. Per cui, si parte da questo valore.

Ogni prodotto ha una targhetta con su scritto i punti accumulabili per i buoni benzina Esselunga Q8. Ad esempio, nel caso in cui si comprino due prodotti uguali, il valore del bonus benzina diventa quattro volte tanto: si quadruplica. Entrando ancor di più nello specifico, nel momento in cui si acquistano due pacchi di patatine Fonzies da 280 grammi, l’importo accumulato è uguale a €1,60. Invece, qualora si scelga di prenderne solo uno, il bonus benzina Esselunga Q8 è di €0,40.











