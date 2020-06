Estate, Solstizio 2020/ Diretta video streaming, Stonehenge: lo spettacolo dell’alba

L’estate da un punto di vista meteorologico è già partita da alcuni giorni, ma quella astronomica partirà ufficialmente oggi, 20 giugno, con il solstizio d’Estate 2020. Ma cos’è concretamente? Da un punto di vista astronomico possiamo definirlo come il giorno in cui il sole raggiunge il punto più settentrionale, ovvero più alto rispetto alla linea dell’orizzonte e rispetto a tutto il suo incedere annuale. Anche per questo è al tempo stesso il giorno in cui possiamo godere del maggior numero di ore di luce. Tuttavia occorre sempre fare una distinzione tra l’inizio delle stagioni astronomiche e quelle meteorologiche, dal momento che l’estate meteorologica per convenzione prende il via il primo giugno per terminare il primo settembre. Sul piano astronomico invece le date sono differenti e il solstizio d’estate 2020 prende esattamente il via il 20 giugno alle ore 23.43 italiane. Sarà questo il momento preciso del solstizio d’Estate che quest’anno anticipa, rispetto all’immaginario collettivo, di un giorno. Il solstizio d’Estate rappresenta annualmente anche un appuntamento imperdibile per via della magia che lo stesso regala. Se, solo fino allo scorso anno, erano in tanti ad attendere l’arrivo astronomico della stagione estiva intorno al cerchio di pietre di Stonehenge, questa volta a causa dell’emergenza Coronavirus sarà impossibile, almeno in parte.

SOLSTIZIO D’ESTATE 2020 IN DIRETTA STREAMING: LA MAGIA DI STONEHENGE

Il solstizio d’Estate rappresenta per antonomasia il giorno della luce e del fuoco. Attorno ad esso ruotano leggente e miti ma c’è un luogo nel quale migliaia di persone si riuniscono ogni anno per assistere alla magia del sole che sorge fra le pietre millenarie di Stonehenge. Si tratta di un rito antichissimo che affonda le sue radici nella credenza popolare secondo la quale il circolo neolitico rappresenti un osservatorio astronomico allineato al giorno più lungo dell’anno, e a quello più corto, sul nostro emisfero. Il sito archeologico del Wiltshire, in Inghilterra, è il luogo ideale e più suggestivo per assistere all’alba. Le pietre presenti sono state posizionate accuratamente per allinearsi ai movimenti del sole regalando uno spettacolo unico. Il direttore di Stonehenge, Nichola Tasker, come riferisce La Stampa, ha annunciato nelle passate settimane, con enorme rammarico: “Ci sarebbe piaciuto molto ospitare l’evento come di consueto, ma purtroppo, alla fine, abbiamo ritenuto opportuno annullare il raduno”.

Tuttavia, grazie alla diretta in live streaming sarà ugualmente possibile assistere allo spettacolo dell’alba in uno dei luoghi più spirituali e suggestivi e che ogni anno, proprio in occasione del solstizio d’Estate hanno accolto il consueto momento di riflessione, crescita, purificazione e rinnovamento che questo giorno rappresenta e che si spera possa continuare a rappresentare anche in questa seconda parte di un 2020 complicato. La diretta streaming dell’evento è stata organizzata da English Heritage: “Trasmetteremo il tramonto sabato 20 giugno e l’alba domenica 21 giugno. Il tramonto è alle 21:26 BST (20:26 GMT) e l’alba è alle 04:52 BST (03:52 GMT). Saremo in diretta per almeno 30 minuti prima”, hanno fatto sapere attraverso la pagina Facebook che accoglierà l’evento.



