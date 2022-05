Estefania Bernal esasperata da Roger/ “Dice una cosa e ne fa un’altra, basta!”

Estefania Bernal ancora arrabbiata con Roger Balduino: “Mi ha delusa tanto”

Estefania Bernal non dimentica Roger Balduino e se ripensa al tempo trascorso col modello brasiliano all‘Isola dei Famosi 2022 non può far altro che rimproverarsi. Nelle ultime ore, complice l’arrivo in Honduras di Gennaro Auletto, Estefania ha provato a distrarsi e a pensare ad altro, ma durante una chiacchierata col nuovo arrivato, l’argomento Roger è tornato prepotentemente di moda. “Sono rimasta troppo delusa…Ho detto basta…Chiuso…Ma poi quando è arrivata la sua ex qua ho capito di dover chiudere…”, ha ammesso un’amareggiata Estefania Bernal. La showgirl è ancora visibilmente infastidita dal comportamento di Roger e non comprende come possa essere “cascata” in questa situazione di ambiguità e contraddizioni.

Estefania dimentica Roger con Gennaro Auletto all'Isola dei Famosi/ Sorrisi e...

Estefania Bernal parla male di Roger con Gennaro Auletto: “E’ una persona che dice una cosa e ne fa un’altra”

Gennaro Auletto, incuriosito dalle dinamiche riguardanti la love story con Roger, ha dunque chiesto ad Estefania se ci sono possibilità di un ritorno di fiamma. Quest’ultima ha immediatamente precisato che ormai tra lei e il brasiliano non c’è e non ci sarà più niente, perché la delusione da parte sua è ancora cocente.“E’ una persona che dice una cosa e ne fa un’altra, basta, basta davvero!”, ha tuonato un’amareggiata Estefania nella chiacchierata con Gennaro. “Gli ho dato delle opportunità ma lui le ha sciupate. Mi ha messo in una situazione orribile – ha spiegato la naufraga – in una situazione orribile e davvero molto scomoda. Così ho deciso di troncare il nostro rapporto”.

LEGGI ANCHE:

Estefania e Gennaro, flirt all'Isola?/ Guendalina attacca: "Tutto calcolato, ora torna Roger e…"Estefania dimentica Roger con Gennaro Auletto?/ "Ha spostato lo zaino e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA