Estefania e Roger Balduino insieme dopo l’Isola dei Famosi/ Galeotto un evento…

Estefania e Roger Balduino: cos’è successo dopo l’Isola dei Famosi 2022?

Estefania e Roger Balduino sono stati due indiscussi protagonisti dell’Isola dei Famosi 2022. Prima che lui fosse costretto a ritirarsi per problemi medici, hanno creato numerose dinamiche e scatenato anche discussioni in Honduras. Sin dalle prime settimane, i due si erano avvicinati dando inizio ad un flirt che sembrava potesse trasformarsi in qualcosa di più importante. Tuttavia, nel corso dei giorni, qualcosa è andato storto. Non solo si sono allontanati, ma hanno ammesso di essersi messi d’accordo per conquistare il pubblico. Tornato dall’Honduras, Roger ha chiarito la propria posizione anche in merito all’ex fidanzata Beatriz che lo aveva raggiunto sull’isola per un chiarimento.

Concluso il reality, Roger non ha nascosto di desiderare conoscere meglio Estefania e capire se, quanto accaduto sull’Isola, seppur per gioco inizialmente, potesse avere un futuro. Cos’è successo, dunque, tra i due a telecamere spente? Estefania e Roger si sono rivisti?

Estefania e Roger Balduino: incontro ad un evento dopo l’Isola dei Famosi 2022

“Anche se abbiamo un po’ finto dentro, le emozioni erano vere. Lei mi piace tanto e le voglio bene. Ora sono single e non frequento nessuno. No, non sono tornato insieme alla mia ex fidanzata. Mi piacerebbe però riprovare con Estefania a dire la verità. Anche per capire se è come l’ho conosciuta nel reality. Ci meritiamo una possibilità anche fuori. Adesso aspetto che lei esca e poi vedremo cosa succederà tra noi due. Dentro il gioco forse io ero più preso di lei, ma può anche essere che sto sbagliando“. Con queste parole dette dopo l’Isola dei Famosi 2022, Roger aveva lanciato un messaggio ad Estefania la quale, tuttavia, non avrebbe mai avuto intenzione di avere una storia con lui.

Come riporta Biccy, tuttavia, i due si sono rivisti ad un evento organizzato da un brand. Un incontro in amicizia quello tra Estefania e Roger che ha regalato qualche momento dell’incontro ai fans. “Per tutti voi che ci avete chiesto tanto di noi, eccoci finalmente insieme. Roger ti sono mancata? Quanto? Sei pronto per la serata?“. Cliccate qui per vedere tutto.

