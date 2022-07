Estefania Bernal e Roger Balduino, teatrino a L’Isola dei Famosi?/ Ex naufraga: “Una tristezza”

L’isola dei famosi 2022, Roger Balduino e Estefania Bernal una finta coppia?

Roger Balduino e Estefania Bernal non sono mai stati interessati l’uno all’altra, a L’isola dei famosi 2022? Questo è l’interrogativo generale dal momento che dopo aver avviato una conoscenza intima, poi naufragata ad un certo punto nel reality honduregno appena concluso, i due sono apparsi sempre più distanti con Roger che ha palesato di non credere alla veridicità del sedicente interesse della modella verso di lui. A rendere ancor di più infuocato il gossip che vedrebbe Roger e Estefania protagonisti di un finto flirt montato ad arte a L’isola dei famosi 2022 per business è ora un intervento che l’ex naufraga Pamela Petrarolo ha rilasciato in un’intervista concessa a Non succederà più, alla conduttrice di Radio Radio, Giada De Miceli.

“Io so da lei che questo desiderio di rivederlo lei non ce l’ha, mi dispiace per Roger”, ha fatto sapere incalzata dalle domande ricevute nella nota trasmissione radiofonica. Ma non è tutto. Perché, inoltre, parlando sempre della coppia tanto discussa de L’isola dei famosi 2022, che ora sembra vivere un momento di stand-by, Pamela Petrarolo ha poi fatto sapere: “Ti posso dire che secondo me lei (Estefania, ndr) a Roger piaceva veramente.“.

Estefania Bernal non nutre interesse verso Roger Balduino?

Nell’intervento radiofonico, poi, Pamela Petrarolo ha lasciato intendere che Estefania Bernal non abbia interesse per una conoscenza con Roger Balduino da proseguire fuori dal contesto tv, per cui la speranza maturata dai telespettatori su un possibile flirt tra i due modelli sembra sfumare sempre di più: “A me Estefania l’ha detto durante una cena, non c’erano telecamere, non c’era niente. Tutto può succedere nella vita, ci mancherebbe altro. L’importante che ci sia un interesse sincero, perché costruire una coppia ai fini del gossip io la trovo una cosa di una tristezza infinita”.

Insomma, nel suo intervento Pamela Petrarolo non nasconde che trova molto triste che ci siano dei vip disposti a fingersi legati tra loro da vincoli sentimentali per visibilità e business. Che questo sia il caso di Estefania e Roger? Staremo a vedere cosa ci riserverà il loro destino.













